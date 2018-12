Weil das Turnen nicht mehr so viel Spaß machte, wechselte der Protteser Samuel Platt im August 2017 kurzerhand die Sportart. Der Elfjährige stellte sich dem strengen Auge von Anja Richter, vierfache Teilnehmerin bei Olympischen Spielen im Wasserspringen, die ihn prompt unter ihre Fittiche nahm.

16 Monate später durfte der Youngster jetzt sein erstes internationales Meeting absolvieren, in Wien ging es gegen Konkurrenz aus Kroatien, Tschechien und Ungarn. In jeder Altersstufe durften dabei nur zwei Springer eines Landes (Vereins) an den Start gehen. Platt musste sich demnach zuerst intern qualifizieren, ehe er auch unter den sieben Teilnehmern beim Meeting aufzeigte. Er wurde am Drei-Meter-Brett in der Altersstufe D (Jahrgänge 2007/08) nach fünf Wertungssprüngen Dritter.

"Ich liebe es, von so hoch runterzuspringen"

Es sollte der einzige Podestplatz bleiben, den der ASV Wien und damit Österreich an diesem Wochenende einfuhren. Neben der persönlichen Bronzemedaille durfte Platt deshalb auch den Pokal, den Österreich für Platz drei in der Teamwertung bekam, mit nach Hause nehmen.

Viel Zeit, ihn dort anzusehen, hat der Elfjährige freilich nicht: Vier- bis fünfmal pro Woche fährt er zum Training nach Wien. Aktuell wird dort am

Auerbach gefeilt, nächstes Ziel sind die Österreichischen Hallenmeisterschaften im März.

Was ihm am Wasserspringen taugt, beantwortet das Sprungtalent übrigens wie aus der Pistole geschossen: „Ich liebe es, von so hoch runterzuspringen. Und ich springe auch gerne ins Wasser.“ „Normale“ Sprünge im Freibad würden dabei nicht reichen: „Es muss was Besonderes sein, wo ich auch gegen andere springen kann.“