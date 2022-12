Das bringt das Sportjahr 2023 im Bezirk Gänserndorf

Werbung

2022 liegt in seinen finalen Zügen, 2023 steht vor der Tür – doch was bringt das neue Jahr mit sich, speziell in der Sportwelt des Bezirks Gänserndorf? Die NÖN hat sich umgesehen:

1 Nordpol-Marathon: Der Lasseer Rainer Predl trainiert bereits wie besessen für sein nächstes Wahnsinnsprojekt. Am 13. April startet der 32-Jährige beim Nordpolmarathon 2023, dem kältesten Marathon der Welt. Temperaturen zwischen minus 30 und minus 40 Grad erwarten den Extremsportler dort, Schnee und Eis natürlich auch. Den Sahara-Marathon, eine Art Gegenpol, hat Predl bereits 2014 gewonnen, im Sommer 2022 auch den Mojave Desert Run in der Wüste von Nevada und Kalifornien. Jetzt will er beweisen, dass er auch das andere Extrem meistern kann.

2 Zweitligafußball: Vieles spricht dafür, dass es gegen Ende des Jahres 2023 ein Déjà-vu geben könnte: 18 Jahre nach dem Rückzug des SC Interwetten aus Untersiebenbrunn ist der SV Stripfing drauf und dran, in die 2. Liga aufzusteigen und das Marchfeld beziehungsweise den Bezirk Gänserndorf dort zu vertreten. Fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten TWL Elektra nehmen die Schützlinge von Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin voraussichtlich mit ins Frühjahr. Sollte der finanziell gebeutelte ASK/BSC Bruck an der Leitha doch einen Rückzug vom Rückzug machen und dessen Spiele nicht annulliert werden, sind es sogar sieben.

Setzen sich die Blau-Gelben sportlich durch, fehlt nur noch die Zulassung durch die Bundesliga, wofür noch das Thema Ausweichstadion gelöst werden muss. Gelingt der Aufstieg, will Stripfing nämlich direkt nach Saisonende Umbauarbeiten am eigenen Sportplatz starten, um diesen zweitligatauglich zu machen. Die ersten Spiele der neuen Saison müssten deshalb woanders stattfinden.

3 Basketball-Play-offs: Erstmals seit dem Einstieg in die 2. Bundesliga sind Deutsch- Wagrams Herren ganz klar auf Viertelfinalkurs. Das Team von Lukas Hofer steht zum Jahreswechsel auf Rang drei der Ost-Staffel – die ersten Vier schaffen es in die zweite Saisonphase. Die letzten vier Jahre waren die Alligatoren in den Grunddurchgängen stets an vorletzter oder letzter Position.

4 Kicker-Jubiläen : Viele Vereine werden 2023 nicht nur auf, sondern auch abseits des grünen Rasens feiern: So wird der Traditionsverein ATSV Deutsch-Wagram seinen 100-Geburtstag begehen. Stolze 75 Jahre alt werden der SV Eben thal, der SC Matzen (beide 2. Klasse Marchfeld) und der SV Groß-Schweinbarth (2. Klasse Weinviertel Süd). Seinen „60er“ feiert der SK Spannberg aus der 1. Klasse Nord, ein halbes Jahrhundert alt werden der USV Sulz (2. Klasse WV Süd) und der USV Klein-Harras (Bezirks klasse Weinviertel).

5 Laufcup-Premieren : Nach zwei Pandemiejahren und einer kleineren Version wird der Raiffeisen Weinviertler Laufcup, die größte Laufserie im Amateurbereich in unserer Region, 2023 wieder voll durchstarten – mit satten 13 Läufen, darunter auch die drei „Neuzugänge“ Zlabern, Asparn/Grafensulz und Gerasdorf.

6 Olympia-Träume: Im kommenden Jahr beginnt das Hauen und Stechen im Kampf um die heiß begehrten Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Aus dem Bezirk will sich die Matzener Top-Schützin Marlene Pribitzer in die französische Hauptstadt schießen.