Predl läuft 100km im hohen Norden

„Es gibt nichts, was es nicht gibt oder geht“ – wenn ein Spruch auf Extremläufer Rainer Predl aus Lassee zutrifft, dann dieser hier. Das bewies der 33-Jährige einmal mehr am vergangenen Wochenende im hohen Norden Europas. Denn unter äußerst schwierigen Bedingungen meisterte er einen kräfteraubenden 100Kilometer-Lauf auf der norwegischen Insel Spitzbergen erfolgreich.

Aufgrund der überraschenden Verschiebung des Nordpolmarathons (Anm.: die NÖN berichtete) rief der Marchfelder das Ersatzprojekt „100km Arktis Ice Bear Run“ ins Leben. Ein Selfmade-Projekt, wobei die Herausforderungen aufgrund der Länge und des Untergrundes nicht zu unterschätzen war. Die größte Herausforderung war der tiefe nasse Schnee und die zusätzlichen Höhenmeter bei knapp 1500 hm. Die daraus resultierende dünne Luft war ebenfalls herausfordernd.

Eisbärenwächtern sorgte für Predl‘s Sicherheit

„Kurzatmigkeit war hin und wieder der Fall und machte diesen Lauf zur besonderen Challenge. Dafür aber mit echt wunderschönen Panorama“, kommentierte Predl launig. Begleitet wurde der Lasseer von Freundin Conny und einer sogenannten Eisbärenwächterin, die mit Gewehr bewaffnet dafür sorgte, dass die in zahlreich beheimateten Raubtiere Predl nicht zu nahe kamen. „Einmal stieg sogar ein Helikopter auf, dies ist meist ein schlechtes Zeichen und bedeutet oft, dass ein Eisbär in der Nähe seine Runden kreist. Aber ich habe nur Renntiere gesehen, auch nicht schlecht (lacht).“

Predl ließ sich davon aber nicht beirren, lief die 11 km lange Schleife stetig voran. Was mühsam war: 70 Prozent der Strecke waren abseits der Pfade durch tiefen Schnee. „Das kostete Zeit und Kraft. Durch die Spikes und Eiskrallen hatte ich wenigstens ein wenig Bodenhaftung“, erzählte er. Die Kälte war indes angenehm, laut Predl war es mit minus drei Grad „angenehm warm.“ Das hatte auch den Vorteil, dass der Weinviertler bei den Essenspausen nicht sofort komplett auskühlte.

Gegen Ende merkte er jedoch, das sowohl Höhenmeter als auch tiefer Schnee ihren Tribut forderten. „Die letzten 20 km war ich ziemlich kraftlos, da ging es nur mehr darum, es irgendwie ins Ziel zu schaffen.“ Dies gelang: Nach 10 Stunden, 18 Minuten und 34 Sekunden kam Predl in der Hauptstadt Longyearbyen an, wo bereits ein warmer norwegischer Tee auf ihn wartete.

Jetzt geht es in den Dschungel Südostasiens

Zum Vergleich: Beim 100km-Lauf in der amerikanischen Wüste im Vorjahr kam er in 9:00,56 Stunden ins Ziel. Und auch in Zukunft stehen die Gegensätze Hitze und Kälte im Mittelpunkt. Denn die nächsten Projekte sind im Oktober der 70km Dschungel Ultramarathon in Vietnam und 2024 dann der Nordpolmarathon.