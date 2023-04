Wandern als Sport? Ja, es geht auch extrem

Werbung

Eigentlich ist Wandern eine Form des weiten Gehens über mehrere Stunden – und durchaus anspruchsvoll. Aber es als Sport zu bezeichnen, kommt den meisten Leuten nicht in den Sinn. Dabei gibt es auch Sportwandern oder wie es in der Fachsprache heißt, Extremwandern.

Dessen Definition ist schwierig, meistens wird aber von organisierten Märschen (je nach Staat) ab 30 bis 40 Kilometer gesprochen. In Wien gibt es schon seit mehreren Jahren den Mammutmarsch rund um die Bundeshauptstadt. Und dort ist ein Obersiebenbrunner dem Extremwandern verfallen: Michael Mann. Der 61-Jährige ist mit seiner Frau Iris zum Stammgast der nationalen und internationalen Extremwander- Szene geworden. „Weil es ein ultimatives Gruppenerlebnis ist, der Zusammenhalt innerhalb dieser Community ist wirklich toll“, gerät der SPÖ-Gemeinderat ins Schwärmen. Heuer nahmen die beiden Marchfelder schon am Burgenland-Extrem über 100 km teil, dem Mammut Hamburg über 60 km und dem Little Mammut über 30 km. Und bevor sie fragen, was es mit den prähistorischen Säugetieren auf sich hat, hier die Antwort: Fast alle dieser Veranstaltungen im In- und Ausland werden von einer Agentur organisiert, die sich diesen Namen gegeben hat, weil es eben eine Mammutaufgabe ist, die Strecken zu bewältigen.

Nach dem Tod des Vaters ging es in die Laufschuhe

Wie kam Mann eigentlich dazu? „Eigentlich war es ein trauriger Anlass, da mein Vater viel zu jung verstarb und ich mir dann gesagt habe, du musst mit dem Sport anfangen. Ich habe das Laufen entdeckt, habe auch einen kleinen Laufverein gegründet (Anm.: Fit for Run) und eines Tages hat eine Gruppe von uns am Wiener Mammutmarsch teilgenommen, angeführt von meiner Frau. Ich selbst zwar nicht, ich war damals nur Begleiter, aber schnell wollte ich es auch einmal probieren“, erinnert sich Mann an die Anfänge 2020.

Dabei war aller Anfang schwer, denn während seine Frau es bei ihrer Premiere schaffte, wurde Mann bei seinem ersten Mal von einer Ärztin nach Kilometer 80 zur Aufgabe verdonnert: „Sie hat mich angesehen und nur gemeint, du hörst jetzt sofort auf. Danach war ich so angefressen, dass ich es drei Wochen später in Berlin nochmals probiert – und es dort ins Ziel geschafft habe.“

Stichwort Schaffen: Welche Eigenschaften benötigt es, um so eine lange Wanderung durchzuhalten? Mann klärt auf: „Man muss sich selbst überwinden können und im Kopf stark sein.“ Da hilft aber die gute Laune der Mitwanderer: „Ich habe noch nie so viele gut aufgelegte Leute gesehen, wie beim Extremwandern, da geht einem das Herz auf.“ Einen Vorteil sieht er noch für Paare: „Du kommst nicht umhin, viel miteinander zu reden, das ist billiger als jede Therapie (lacht)“.

Die Liebe ging unter die Haut – wortwörtlich!

Das große Jahreshighlight für Mann und seine Gattin ist Ende August der Mammut Kopenhagen über 100 km. In der dänischen Hauptstadt stehen die Chancen auch gut, dass man kurze Hose trägt und das Ehepaar ihre Tattoos auf den Unterschenkeln zeigen kann, nämlich jene von – erraten – Mammuts. „Das zeigt, wie sehr wir diesen Sport lieben“, kann sich Mann ein Schmunzeln nicht verkneifen.