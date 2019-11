SC OMV Neusiedl/Zaya in der (Fussball-)Landeshauptstadt .

Der SC OMV Neusiedl an der Zaya setzte die meisten SMS beim Spusu-Gewinnspiel des SKN St. Pölten ab. Mannschaft und Fananhang kamen deshalb in den Genuss eines Bundesliga-Match-Besuchs in der NV Arena samt Bustransfer und Verköstigung.