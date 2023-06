Weltmeister! Gänserndorfer lochten erfolgreich ein

Kennen Sie Minigolf? Sicher! Aber wissen Sie auch was Adventure Golf ist? Wahrscheinlich nicht. Es ist eine Form von Minigolf. Während es beim Minigolf hauptsächlich gerade Bahnen mit flacher Spielebene und künstlichen Hindernissen gibt, wird die Bahn beim Adventure Golf bereits zum Hindernis. Die heurigen World Adventure Golf Masters, sprich die WM in dieser Disziplin, fand in Gumpoldskirchen statt. Und zwei Gänserndorfer Spieler drückten dieser Veranstaltung ihren Stempel auf:

Zum einen Christian Adler vom 1. MGC Gänserndorf, der sich gleich zum Doppelweltmeister kürte - sowohl mit der österreichischen Nationalmannschaft als auch in seiner Einzelkategorie, den Senioren männlich.

Sensationell aber auch die Leistung seiner Teamkollegin Petra Riegler: die 1. MGC-Spielerin wurde ebenso Weltmeisterin und zwar überlegen in der Kategorie weiblichen Senioren. Als Draufgabe erreichte sie noch den dritten Platz im Mixed Pairs und gewann somit Bronze.