Alligators konnten Mustangs nicht zähmen

Im letzten Spiel der Play-Downs wollten die 2. Bundes ligaherren aus Deutsch-Wagram im NÖ-Derby gegen die Mistelbach Mustangs noch einmal für eine Überraschung sorgen. Am Ende blieb es beim Wollen, denn der Weinviertler Rivale setzte sich schlussendlich 80:66 durch.

Vor allem im zweiten Viertel spielen die Mustangs sehr stark und sicherten sich so den entscheidenden Vorsprung. Da gab es auch Applaus von Deutsch-Wagrams Head-Coach Lukas Hofer: „Gratulation an die Mustangs. Sie haben heute gezeigt, vor allem im dritten Viertel, welche Klasse sie haben. Das hat uns ein wenig überrumpelt. Aber wir haben bis zum Ende gekämpft, und so stell ich mir das vor.“

Lichtblick aufseiten der Marchfelder war Simon Marek, der mit 24 Punkten Topscorer in dieser Partie war. „Wir bräuchten Sieben von ihm“, meint Hofer schmunzelnd.

Damit beendeten Hofer und Co. die Play-Downs auf Rang drei. Jetzt ist erst einmal Durchschnaufen und pausieren angesagt. „Wir werden die nächsten Wochen einmal nichts tun und dann werde ich wieder ein Training für unsere Nachwuchs-Nationalteamspieler anbieten“, gibt Hofer die Marschrichtung vor. Parallel dazu soll am Kader für die neue Spielzeit gebastelt werden, Stand jetzt auch wieder mit Hofer als Trainer auf der UDW-Bank.