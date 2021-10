„Alligators“ waren leichte Beute

„Wir müssen als Team über 40 Minuten so auftreten, wie wir es gegen die Raiders über gut 20 Minuten geschafft haben. Nur dann haben wir eine Chance“, lauteten die prophetischen Worte von Deutsch-Wagrams Assistant-Coach Hannes Quirgst vor der schweren Auswärtspartie seiner 2. Bundesligaherren in Fürstenfeld. Ganz zugehört haben ihm die Spieler scheinbar nicht, denn ein Mitgrund für die klare 55:93-Pleite der „Alligators“ bei den „Panthers“ war wieder einmal die fehlende Konstanz im Spiel der Marchfelder.

Duell Alt gegen Jung ging an die Routiniers

Dabei war es vor allem in der Offensive eine deutliche Steigerung zu den ersten beiden Saisonspielen, wenngleich gute Wurfchancen von den „jungen Wilden“ schlecht getroffen wurden. Ganz im Gegensatz zu den Steirern, die zu den ältesten und abgezocktesten Teams der Liga zählen und jeden Fehler der Deutsch-Wagramer gnadenlos ausnutzten.

In der Defensive gibt es dagegen noch enormen Aufholbedarf – oder wie es Head-Coach Lukas Hofer drastisch formuliert: „Da muss sich jeder am Riemen reißen.“ Ihm gefiel zwar teilweise der Auftritt seiner jungen Mannschaft, dennoch sieht er das Problem in den großen Leistungsschwankungen während eines Match. Ganz schlimm beispielsweise Viertel drei, wo die Gäste mit 9:28 förmlich untergingen. Hofer weiß nämlich: „Wir spielen zehn Minuten gut, zwanzig so mittel und zehn ganz schlecht. Und gegen solche Mannschaften wie Fürstenfeld reichen zehn schlechte Minuten aus, dass du gar keine Chance hast.“

Und täglich grüßt das Murmeltier

Beim Blick auf die Tabelle heißt es deshalb „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Wie schon in den Vorjahren gab es zum Auftakt keine Punkte, ein Umstand, der Hofer nicht Kopfzerbrechen bereitet: „Ich muss ja wieder mit einer komplett neuen Mannschaft arbeiten, im Vergleich zum erfolgreichen Ende der Vorsaison. Aber ich sehe in jeder Trainingseinheit das enorme Potenzial bei den Jungs.“

Weiter geht es für die „Alligators“ bereits am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Güssing/Jennersdorf, den regierenden 2. Bundesliga meister. Auch hier hängen die Trauben enorm hoch ...