Das Schönste, was als Deutsch-Wagramer geht

Deutsch-Wagram ist eine andere Hausnummer als in den vergangenen Jahren! Das war schon nach den Transfers zu erwarten, das war in der Vorbereitung zu sehen und das bestätigte sich auch in den ersten beiden Cup-Runden.

Erst wurde Mattersburg vernascht, und am Sonntag folgte tatsächlich ein knapper 76:73-Erfolg über Mistelbach, das man kürzlich schon in einem Testspiel klar geschlagen hatte.

Die Frage, wie sich nun ein Pflichtspielsieg gegen den Lokalrivalen anfühlt, zauberte Deutsch-Wagrams Headcoach Lukas Hofer umgehend ein Lächeln ins Gesicht: „Das ist als Deutsch-Wa gramer wahrscheinlich das Schönste, das man haben kann in dieser Liga.“

Schön war das Derby auch aus neutraler Perspektive, denn nachdem Deutsch-Wagram in der ersten Hälfte klar überlegen war, schlug Mistelbach ab dem dritten Viertel zurück. Die Folge war ein hochintensiver Krimi, bei dem beide Mannschaften keinen Millimeter nachgeben wollten und um jeden Ball kämpften. Spielerische Finesse, Kraft, Energie, lautstarke Unterstützung von den Rängen – alles war am Sonntag auf beiden Seiten da und sorgte für das wohl spannendste Derby seit langer Zeit.

Entscheidend war für Hofer, dass sich seine Truppe am Ende doch wieder auf den Druck der Mistelbacher einstellen konnte, der ihr zuvor fast das Genick gebrochen hätte: „Wir haben da echt gut dagegengehalten, ich kann nur meinen Hut vor der Mannschaft ziehen.“

Schon am Samstag steigt die Revanche

Dem immensen Druck standzuhalten, ist für Hofer auch das wichtigste Vorhaben für Samstag. Dann kommen die Mustangs nämlich schon wieder nach Deutsch-Wagram – diesmal zum Start der neuen Saison in der Zweiten Bundesliga. Tip-off ist um 17.30 Uhr.