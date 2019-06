Das ewige Hin und Her in Sachen Relegationsspiele um den Verbleib in der 2. Bundesliga hat endlich ein Ende – mit positivem Ausgang für beide Mannschaften, denn der österreichische Verband entschied letzte Woche kurioserweise, dass es nun doch keine Relegation geben wird und sowohl die Union Deutsch- Wagram Alligatoren als auch Swarco Innsbruck in der nächsten Saison in Österreichs zweithöchster Spielklasse an den Start gehen werden.

Wochenlang herrschte komplette Unklarheit

„Eine typisch österreichische Lösung“, meinte der Deutsch Wagramer Head-Coach Stefan Grassegger augenzwinkernd. „Ich hatte schon so eine Ahnung, denn je länger eine Terminisierung der Spiele rausgeschoben wurde, desto klarer war mir, dass es auf diese Entscheidung herauslaufen würde. Wir nehmen sie gerne an (lacht).“ Ein Mitgrund soll sein, so sagt die Gerüchteküche, dass es bei Villach, dem Tabellendritten der abgelaufenen Spielzeit, an allen Ecken und Enden krachen soll.

privat Erleichtert:Head-Coach Stefan Grass-egger.

Mit dem Klassenerhalt ist der Ärger der Deutsch-Wagramer Vereins funktionäre über die lange Zeit der Unklarheit fast schon wieder verflogen – aber nur fast wie Hannes Quirgst, der sportliche Leiter, erklärt: „Eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass wir monatelang nicht wissen, wie und gegen wen wir im Kampf um den Ligaverbleib antreten müssen. Und die Krönung war, dass es über acht Wochen von unserem letzten Pflichtspiel bis zu einer mög lichen Relegationspartie ge dauert hätte. Das glaubt dir ja keiner, aber jetzt heißt es Ende gut, alles gut.“

Damit steht jetzt die Auf arbeitung der Premierensaison des Projekts der UDW Alligators und der Vienna Timberwolves auf dem Programm. Zudem wird schon fieberhaft an der Zukunft gearbeitet. Weiter mit Grassegger als Trainer? „Grundsätzlich würde ich gerne mit den Burschen weiterarbeiten, ich muss aber auch schauen, wie es mit meinen Zeitressourcen aussieht“, erklärt er. Grass egger trainiert nämlich nebenbei auch die U19 der Timberwolves und ist Co-Trainer der ABL-Mannschaft. Außerdem macht er seinen Verbleib davon abhängig, in welche Richtung es gehen soll: „Wollen wir den Fokus nur auf die Entwicklung der jungen Spieler legen oder wollen wir mit Verstärkungen in Form von Legio nären auch tabellarisch einen Sprung nach vorne machen?“

Auch in der Landesliga wieder im Einsatz

Zudem gibt es noch einen weiteren Haken: Die Vienna Timberwolves haben trotz eines beachtlichen sportlichen Abschneidens als Aufsteiger laut über einen Ausstieg aus der Liga (Anm.: ABL, höchste Spielklasse Österreichs) nachgedacht – aus finanziellen Gründen. Allerdings glaubt Quirgst nicht, dass das negative Konsequenzen für Deutsch-Wagram hätte: „Beide Vereine hätten dann noch immer genug Spieler für zwei 2.-Bundesliga-taugliche Teams.“

Stichwort Mannschaften: Es wird definitiv wieder auch eine „Zweier“ der Marchfelder geben – idealer weise erneut in der Landesliga. Für Quirgst war die Saison, welche mit dem 1.- Klasse-Meister titel endete, nämlich ein voller Erfolg: „Ich hof-fe, es nennen wieder alle Vereine. Es hat perfekt gepasst mit einem Grunddurchgang mit vielen Spielen und dann einer sinn vollen sportlichen Teilung.“