Deutsch-Wagram biss sich Zähne an den „Rocks“ aus

Einen Rückschlag mussten die 2.-Bundesliga-Herren aus Deutsch-Wagram am Sonntagnachmittag hinnehmen. Gegen die Mattersburg Rocks gab es die zwar erwartbare Niederlage, allerdings war die Leistung nicht so gut wie in den Partien zuvor.

„Unser größtes Problem war die Defensive“, stellt Head-Coach Lukas Hofer fest und geht in seiner Analyse noch in die Tiefe: „Gratulation an Mattersburg. Wir waren leider nicht in der Lage, sie defensiv oft genug zu stoppen, und haben uns offensiv in der ersten Halbzeit in ein richtiges Loch gespielt. In der zweiten Halbzeit wollten wir nochmals zurückkommen, die Rocks hatten aber immer die passende Antwort.“ Zudem hatte er personell ein paar Probleme, da Bruno Golino, Daniel Schuch und Simon Okoro krankheits- oder verletzungsbedingt fehlten, wenngleich Hofer das nicht als Ausrede hernehmen will.

Jetzt wartet ein spielfreies Wochenende, weil das Future Team Steiermark wegen einer Sonderregel des Verbands aufgrund des Lockdowns bis Jänner pausieren darf bzw. alle offenen Spiele 2022 nachgetragen werden. Damit steigt das letzte Spiel in diesem Jahr am 18. Dezember auswärts bei den Wörthersee Piraten. Da hofft Hofer auch auf ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: „Ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir belohnen uns dafür nicht. Kurz vor Weihnachten wäre ein guter Zeitpunkt, es endlich zu tun.“