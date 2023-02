Deutsch-Wagram: Kampf um Play-offs spitzt sich weiter zu

Werbung

Spannend, spannender, 2. Bundesliga der Herren! Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs ist der Kampf um die Play-offs so offen wie noch nie – und auch die Union Deutsch-Wagram Alligators sind mittendrin statt nur dabei, aktuell als Vierter im Grunddurchgang Ost, was einen Platz in der Endrunde bedeuten würde.

Die Ausgangslage

Mit dem 88:82-Auswärtssieg bei starken Salzburgern, aktuell Zweiter im Grunddurchgang West, machten die Burschen von Head-Coach Lukas Hofer einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Doch Zeit zum Verschnaufen bleibt keine: Die Mattersburg Rocks liegen nur zwei Zähler hinter den Marchfeldern, die ihrerseits nur zwei Punkte Rückstand auf Vienna United und die Mistelbach Mustangs haben. Letztere haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. Ja selbst Ta bellenführer Güssing, der nach der zweiten Pleite aus den letzten vier Partien schwächelt, ist nur vier Zähler entfernt. „Das wird ein Kampf bis zum bitteren Ende“, glaubt auch Hofer.

Die Matchanalyse

Gegen BBU Salzburg zeigten die Deutsch-Wagramer, dass sie heuer unbedingt in die Play-offs wollen, „denn es war unsere beste Saison leistung“, fand Hofer. Die Gäste profi tierten von einer sehr guten ersten Halbzeit, die Salzburger Aufholjagd kam am Ende zu spät. Da gab es auch Lob von den Hausherren: „Wir sind den Alligators von Anfang an nachgelaufen, haben keine Möglichkeit gehabt, sie in der Defensive zu stoppen“, meinte etwa BBU-Spieler Dominik Klocker.

Dass die Partie fast noch eng geworden wäre, war eher einigen dummen Turnovers der „Alligatoren“ zu verdanken als der starken Leistung der Salzburger.

Der Spielplan

Bereits kommenden Samstag wartet das erste Finale in der heimischen BORG-Halle auf Deutsch-Wagram, kommt doch niemand Geringerer als die Mattersburger – bei einem Sieg sind die Play-offs zum Greifen nahe. Und selbst bei einer Niederlage ist noch nicht alles vorbei, da die Rocks noch im direkten Duell auf Vienna United treffen, die auch noch auf dem Spielplan (und hoffentlich Speiseplan) der Alligators stehen.

Bis auf den an der Leiste angeschlagenen Jan Kvasnicka sollte Hofer auch auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Das Erfolgsrezept? „Zum einen spielen wir zu Hause, wo wir immer stärker als auswärts sind. Und zweitens gilt es, die Salzburg-Leistung zu wiederholen und unnötige Turnovers zu vermeiden. Dann muss man uns erst einmal schlagen“, so Hofer.