Deutsch-Wagram konnte Innsbruck fordern

Werbung

Zum allerersten Mal seit dem Einstieg in die 2. Bundesliga durften die Deutsch-Wagramer Alligatoren am Samstag ein Play-off-Spiel bestreiten. Dafür nahm man freilich auch gerne die weite Reise nach Innsbruck auf sich, die diesmal aber noch beschwerlicher war als erwartet. „Irgendwo ist eine Baustelle, da musst du ausweichen“, berichtet Headcoach Lukas Hofer, „wir sind über sechs Stunden gefahren. Da hast du am Schluss schon gemerkt, dass uns ein bisschen die Energie gefehlt hat.“

Zunächst einmal hielt seine Mannschaft mit dem Sieger des Grunddurchgang West aber gut mit, über weite Strecken der Partie lagen die Marchfelder sogar in Führung. Das Video vom Spiel hatte sich Hofer am Sonntagnachmittag zwar noch nicht angesehen, „aber von dem her, wie es sich am Feld angefühlt hat, glaube ich, dass wir die bessere Mannschaft waren.“

Kleinigkeiten machten den Unterschied aus

Und doch sollte das Pendel im Schlussviertel noch in Richtung der Gastgeber ausschlagen. Die Raiders riefen in dieser Phase ihre beste Leistung in der gesamten Partie ab, Deutsch-Wagram kam nicht mehr ganz mit. Was der Trainer aber vor allem an Kleinigkeiten festmachte: „Ein, zwei Bälle sind zu ihnen geflogen, obwohl wir sie haben sollten. Auch ein paar Pfiffe. Und jeder Fehler, den wir gemacht haben, auch wenn er nur klein war, ist bestraft worden. Da waren sie brutal effektiv. Also es waren nur Kleinigkeiten, aber in Summe zu viel, dass wir gewinnen.“

Gutes Gefühl für Spiel zwei am Sonntag

Wie gut, dass die Alligators schon am Sonntag (16 Uhr) in der Deutsch-Wagramer BORG-Halle die Möglichkeit haben, es noch besser zu machen. Oder man könnte auch sagen: die Pflicht. Mit einer zweiten Niederlage wäre das Viertelfinale und damit auch die Saison nämlich vorbei. Ein Sieg würde Deutsch-Wagram indes ein zweites Mal nach Innsbruck fahren lassen, für ein entscheidendes drittes Spiel. Genau das ist freilich das große Ziel.

Helfen sollte bei diesem Unterfangen die Unterstützung von der Tribüne. In den Reihen der Marchfelder wird schon ordentlich mobilisiert, um wieder eine Atmosphäre wie beim letzten Spiel des Grunddurchgangs bei Vienna United in Wien zu schaffen. In Tirol waren kaum Auswärtsfans mit, die Stimmung auch insgesamt eher mau, berichtete Hofer. Zu Hause sieht er nun durchaus eine Chance, die Raiders in ein Entscheidungsspiel zu zwingen: „Wenn wir noch ein bisschen eine bessere Leistung bieten, und sie haben die weite Anreise, dann sehe ich schon das Quäntchen Unterschied auf unserer Seite. Ich glaube, dass wir gewinnen können.“