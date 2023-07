Deutsch-Wagram löst sich von den Timberwolves

Kürzlich veröffentlichte der Österreichische Basketballverband die Ergebnisse der Lizenzvergabe für die kommende Saison. Interessant ist da ein kurzer Abschnitt bezüglich den Vienna Timberwolves. Dem Superliga-Klub wurde die Lizenz nur unter Vorbehalt erteilt, weil noch „eine Bestätigung über einen Sponsor aussteht“, ist auf der Website der Liga zu lesen. Sobald diese da sei, sei fix, dass die Wiener in der Superliga antreten, und - und das ist spannend - mit einem zweiten Team in der zweiten Liga (B2L), die damit auf 15 Teams anwachsen würde.

Rückblick ins Jahr 2018: die Deutsch-Wagram Alligators feiern nach zwölf Jahren in der Landesliga ein Comeback in der zweithöchsten Liga Österreichs - mit Unterstützung aus Wien. Die Wagramer und die Timberwolves gingen damals eine Kooperation ein, stellten mit Spielern beider Vereine einen gemeinsamen Kader, der in Liga zwei reüssieren sollte. Anfangs klappte das gar nicht, zuletzt aber immer besser. 2022/23 kam Deutsch-Wagram sogar bis ins Viertelfinale, der Anteil der Spieler aus Wien war mit drei Akteuren aber schon relativ gering.

Die Ziele sind nicht mehr dieselben

Genau hier beginnt auch die Erklärung für die eigenständige Nennung der Timberwolves, wie Deutsch-Wagrams Teammanager für die B2L, Manfred Kvasnicka, erklärt: „Wir haben uns letztes Jahr entschieden, uns ein bisschen wegzuentwickeln von der Nachwuchsförderung und hin zu einer kompetitiven Mannschaft. Daher haben die Timberwolves schon letztes Jahr bei uns nicht mehr so viele Plätze für junge Spieler bekommen.“ Kurz: Deutsch-Wagram möchte künftig vorne mitspielen, der Partner aus Wien allerdings weiterhin eine Plattform für seine Youngsters haben. „Das ist der Grund, warum sie einen Antrag gestellt haben“, sagt Kvasnicka, der aber glaubt, dass der eigene Antritt der Wölfe „noch nicht ganz entschieden“ sei.

Die Kooperation bestehe jedenfalls noch, hält der Wagramer Funktionär fest, sie sei nur loser als in den ersten Jahren: „Wir sind auch freundschaftlich verbunden und reden miteinander, aber die Timberwolves können ihre Ziele mit unserer Kooperation alleine nicht mehr erreichen.“

Jungcoach Lukas Hofer bleibt an Bord

Damit Deutsch-Wagram seine Ziele erreichen kann, wurde eine ganz wichtige Personalie mittlerweile fixiert: Jungtrainer Lukas Hofer bleibt auch 2023/24 an Bord. Kvasnicka freut sich: „Lukas ist jetzt U16-Nationalteam-Trainer, ist sehr bekannt, ist eigentlich auch der einzige höherklassige Trainer, der im Training selbst mitspielen kann. Das ist etwas, das ihn sehr nahbar macht bei den anderen Spielern, und etwas, was ihm Erkenntnisse ermöglicht, die andere Trainer nicht sammeln können. Das ist schon etwas Besonderes. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“ Gleichzeitig hält der Funktionär aber auch fest: „Wenn er mal ein Angebot bekommt, in einer professionellen Rolle bei einem guten Verein tätig zu werden, dann werden wir ihm nichts in den Weg stellen.“

Was den Kader betrifft, seien mit circa der Hälfte der Spieler schon fixe Vereinbarungen für die neue Saison getroffen worden, mit der anderen sei man „in guten Gesprächen“. Einzelne Namen wollte Kvasnicka zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht nennen. Offiziell ist nur, dass Sohnemann Jan Kvasnicka künftig nur noch Landesliga spielen wird. Der Kapitän des Teams will sich auf das letzte Jahr in seinem Studium konzentrieren.