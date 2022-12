Deutsch-Wagram schoss die Vögel wieder nicht ab

Werbung

Knapp vorbei ist auch daneben – so oder so ähnlich fühlten sich die Deutsch-Wagramer 2.- Bundesliga-Herren am Samstagabend in der heimischen BORG-Halle. Positiv war, dass man den Serienmeister der letzten Jahre, die Güssing Blackbirds, auch im zweiten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit voll fordern konnte; negativ, dass am Ende eine (vermeidbare) 78:82-Niederlage zu Buche stand.

Einen Freiwurf vergeben, zwei „Dreier“ kassiert

Die Schlüsselszene ereignete sich im letzten Viertel beim Stand von 70:71 aus Sicht der Marchfelder: Marko Kolaric trat zum Freiwurf an, vergab und im Gegenzug trafen die Güssinger zwei „Dreier“ in Folge. Das sollte eine Vorentscheidung in diesem Schlager sein, in welchem Deutsch-Wagram wie die Feuerwehr begann und rasch führte. Doch im zweiten Viertel kam dann der unerklärliche Einbruch, zumindest laut Head-Coach Lukas Hofer: „Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, wir waren körperlich nicht da und auch unser Offensivrhythmus war auf einmal gebrochen.“

Das wurde in den Folgedritteln aber wieder besser, weshalb es bis zum vergebenen Kolaric-Freiwurf ein offener Schlagabtausch blieb. Zum Frust über diese Pleite mischte sich aber auch Lust ob der Tatsache, dass man es mittlerweile selbst in der Hand hat, auch Spitzenteams zu schlagen. „Das war vor einem Jahr noch anders“, stellt Hofer klar und fügt hinzu: „So macht mir Güssing keine Angst.“

Ähnlich sah es sein Spieler William Emiohe: „Wir haben als Mannschaft super ins Spiel gefunden, aber dann in der Defensive Fehler gemacht. Insgesamt war es von der Energie super, sie haben einfach zu viele Dreier getroffen, das müssen wir besser machen.“

Damit wird der große Wunsch von Hofer, den Grunddurchgang als Zweiter zu be enden, deutlich schwerer, ganz abgeschrieben hat ihn der Trainer aber noch nicht. Für die drittplatzierten Deutsch- Wa gramer geht es jetzt bis diesen Freitag mit normalem Training weiter, ehe danach bis zum 2. Jänner pausiert wird. Dann geht die Vorbereitung auf das nächste Spiel auswärts gegen die Swarco Raiders Tirol am 7. Jänner los.