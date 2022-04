Deutsch-Wagram startete schwach, Ende war stark

Werbung

Weiterhin eine gute Rolle spielen die 2.-Bundesliga-Herren aus Deutsch-Wagram in den Play-Downs. Gegen die Basket Flames aus Wien gab es am Sonntagabend einen verdienten 75:63-Heimsieg, wenngleich die Marchfelder nur schwer in die Gänge kamen.

„Da haben wir sehr langsam und energielos angefangen, viel zu viel Fehler gemacht“, analysierte Head-Coach Lukas Hofer. „Danach haben wir das richtige Mindset und die richtige Energie aufbringen können und deshalb diese Partie noch drehen können.“ Das war insofern wichtig, weil im abschließenden Play-Down-Match das Weinviertel-Derby gegen die Mistelbach Mustangs wartet.

Stichwort Hofer: Der Trainer war nicht nur in der 2. Bundesliga im Einsatz, sondern auch als Spieler der zweiten Mannschaft in der 1. Landesliga. Dabei setzte es im letzten Spiel des Grunddurchgangs allerdings eine herbe Niederlage gegen die BK „Sixers“ aus Klosterneuburg. Dennoch zieht man als Tabellenzweiter in das Halbfinale um die NÖ Meisterschaft ein, welches am 7./8. Mai gegen den Sieger aus Baden gegen Wiener Neustadt losgeht.