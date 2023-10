Deutsch-Wagramer Basketballer forderten den Favoriten

Volle BORG-Halle in Deutsch-Wagram und gute Stimmung, dazu anderthalb Viertel eine Top-Leistung der UDW Alligators im Pokal gegen Erstligist Klosterneuburg, den haushohen Favoriten – Basketballherz, was willst du mehr?

Die 2. Bundesligaherren führten nach dem ersten Viertel sogar 20:17, waren auch danach absolut auf Augenhöhe, ehe knapp fünf Minuten vor der Halbzeit der Einbruch kam. Denn in kürzester Zeit leisteten sich die Deutsch-Wagramer einen Turnover nach dem anderen, die Gäste kamen ins Rollen und zogen in dieser Zeit auf plus 20 (!) davon. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, aber es zeigt einfach, dass jeder Fehler auf diesem Niveau bestraft wird“, seufzt Head-Coach Lukas Hofer, der dennoch das Positive hervorhob: „Wie wir uns in der ersten Halbzeit phasenweise präsentiert haben, ist genau das, was ich mir vorstelle.“

In der zweiten Hälfte hielt man zwar gut mit, konnte den Rückstand aber nicht mehr entscheiden aufholen, da zeigten die Dukes rund um ihren Star Michael Weathers, einen der besten, wenn nicht sogar DER beste Spieler Österreichs, Klasse. So wurde es eine auf dem Papier deutliche 60:90-Pleite, die Hofer aber Positiv stimmt: „Wenn wir die Leistung und Intensität auch in der Liga zeigen, dann können sich unsere Gegner warm anziehen.“