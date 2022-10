Deutsch-Wagrams „Alligatoren“ im Tiefschlaf

Werbung

Die Ratlosigkeit war Head-Coach Lukas Hofer ein wenig ins Gesicht geschrieben. Nach der starken Vorbereitung und dem noch stärkeren Cup-Auftritt gegen die Mistelbach Mustangs wollte man unbedingt positiv in die neue Saison starten. Doch nach den ersten zwei Runden der 2. Bundesliga halten die Herren der Union Deutsch-Wagram Alligators bei null Punkten – wie schon in den Vorsaisons. „Das wollten wir eigentlich verhindern, und doch stehen wir jetzt wieder mit leeren Händen da. Aber wir sind selbst schuld, weil was wir in der ersten Halbzeit, besonders im zweiten Viertel, abgeliefert haben, geht halt einfach nicht“, findet Hofer nach der 76:80-Niederlage in Güssing klare Worte.

Neben der aggressiven Defensive und der schnellen Offensive der Hausherren wirkten die Marchfelder lange Zeit viel zu lasch. Paradoxerweise hätten Hofers Mannen dennoch die Chance auf den Sieg gehabt, weil man sich in Halbzeit zwei steigerte und zwischenzeitlich sogar wieder ausgleichen konnte. Auch Spieler Daniele Kuchar sah Licht und Schatten: „Am Ende des Tages hat uns die erste Halbzeit den Erfolg gekostet. Wir sind unkonzen triert ins Spiel gegangen, dazu kommen Foulprobleme und schlechte Verteidigung. Ich bin trotzdem stolz auf das Team und unser Comeback. Kopf hoch und weitermachen!“

Auslosung meinte es nicht gut mit Deutsch-Wagram

Jetzt warten die Mattersburg Rocks, wieder ein Spitzenspiel. „Die Auslosung ist auch nicht gerade glücklich für uns gewesen, bisher nur Top-Teams. Das will ich aber nicht als Ausrede anführen“, so Hofer. Umso wichtiger ist, dass man gegen die Gegner, die am Papier in Reichweite sind, punktet.