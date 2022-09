Diesmal soll es für Alligators endlich in die Play-offs gehen

Werbung

Die „echte“ Basketball-Saison steht vor der Tür. Die zwei Cup-Vorrunden sind absolviert, die Union Deutsch-Wagram Alligators überraschten dabei am Sonntagabend mit einem klaren 90:76-Heimsieg über die Mattersburg Rocks. Womit man für die erste Haupt-Cuprunde und für die erste Runde in der 2. Bundesliga jetzt denselben Gegner hat, die Mistelbach Mustangs. Die Cup-Partie wird am Sonntag um 17 Uhr gespielt, der Ligastart steigt eine Woche später am Samstag, dem 8. Oktober – beides zu Hause.

Zweites Viertel war der „Dosenöffner“

Gegen die Mattersburger bestätigten die Marchfelder ihre starke „Pre-Season“-Form bestätigen, spielentscheidend war ein dominantes zweites Viertel und die starke Teamleistung der Alligators. „Gratulation an meine Mannschaft, wir haben heute drei Viertel wirklich sehr solide gespielt.“, resümierte Head-Coach Lukas Hofer. „Wir haben etwas nervös gestartet, konnten dann aber dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Das letzte Viertel vergessen wir einfach mal und schauen nach vorne. Ein guter Saisonstart.“

Stichwort Saison, was wollen die Alligators erreichen? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was ist das Saisonziel?

„Ganz klar, wir wollen endlich in die Play-offs“, stellt Hofer klar. Nach dem Dauerabonnent auf den hinteren Plätzen soll mit den starken Neuzugängen und dem nächsten Entwicklungsschritt der „jungen Wilden“ endlich auch Ergebnistechnisch eine deut liche Verbesserung zu sehen sein.

Wie schaut der Kader aus?

Bis zur Vorwoche hätte Hofer gesagt perfekt, aber dann verletzte sich Simon Marek schwer am Knöchel im Test gegen Vienna United. Der Top-Scorer wird mit einigen Bänderverletzung für mehrere Wochen ausfallen. Ansonsten kann Hofer aus dem Vollen schöpfen.

Wie machen sich die Neuen?

„Sie haben sich hervorragend eingefügt“, strahlt Hofer, der dabei nicht von Glücks griffen, sondern gezielt getätigten Einkäufen spricht. Bestes Beispiel Routinier Marko Kolaric, der aus Eisenstadt kam und sich bereits als Leader auf und abseits des Platzes einen Namen gemacht hat.

Oder Youngster Laurence Sison, ein junger 21-jähriger Guard aus dem Timberwolves-Nachwuchs, der bereits in den ersten Partien ordentlich aufzeigen konnte.

Wie verlief die Vorbereitung?

Abgesehen von der Marek-Verletzung sehr gut. Drei Testspiele gab es, die allesamt überzeugend gewonnen wurden. Gegen Mistelbach gab’ zudem s Lob von deren Trainer Martin Weissenböck und gegen den slowakischen 2. Liga-Meister Nitra zeigte man, warum es heuer deutlich besser laufen sollte als in den Jahren zuvor.

Wie stark ist der Auftaktgegner?

Ein Derby zu Beginn ist gleich ein erster Härtetest und im Normalfall sind die Mistelbach Mustangs auch Favorit gegen die Deutsch-Wagramer. Doch der klare Sieg in der Vorbereitung sollten – zumindest im Kopf – ein kleiner Vorteil für die bissigen „Alligatoren“ sein.

Oder wie es Hofer formuliert: „Wir müssen das Mindset haben, dass wir gewinnen können und einfach an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, dann schaut es nicht so schlecht aus. Ich bin sehr zuversichtlich.“