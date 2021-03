Das kollektive Daumendrücken der 2. Bundesligaherren aus Deutsch-Wagram für die Blackbirds hat am Sonntagnachmittag nichts geholfen. Denn die Basket Flames aus Wien schlugen das burgenländische Spitzenteam Güssing/Jennersdorf und überholten damit – buchstäblich auf den letzten Drücker – die Marchfelder in der Tabelle. Damit platzte der Play-off-Traum von Head-Coach Lukas Hofer und seinem Team. Allerdings auf dramatische Art und Weise. Die Chronologie der Ereignisse:

Dienstag, 16. März

Wie erwartet schlugen die Mattersburg Rocks im Nachtragsspiel die Basket Flames und sorgten für leichte Beruhigung bei den UDW Alligators. Denn damit war klar, dass ein Heimsieg der Weinviertler gegen KOS Celovec am Samstag reichen würde, um erstmals in die Endrunde der besten acht Teams einzuziehen. „Da waren wir noch guter Dinge“, erinnert sich Hofer an die Ausgangslage.

Samstag 20. März

Dementsprechend motiviert starteten die Deutsch-Wagramer in die besagte Partie und lagen bis zur Pause meist komfortabel in Führung. Nikola Letic scorte wie am Fließband, die Defensive stand großteils gut, und auch der Rebound wurde kontrolliert. Teilweise lagen die Hausherren in der BORG-Halle mit 15 Punkten voran, zur Pausensirene noch immer mit +10. „Alles lief wie am Schnürchen“, so Hofer. Noch!

Denn nach dem Seitenwechsel starteten die Kärntner eine Aufholjagd, es blieb ein Spannendes hin und her. In der letzten Minute wurde es dann endgültig dramatisch: Letic sorgte fünf Sekunden vor dem Ende mit einem Wahnsinns-Dreier für die Drei-Punkte-Führung der Deutsch-Wagramer, doch Anze Kos postwendend mit einem Dreier aus rund zehn Metern (!) für den Ausgleich – bei noch einer Sekunde Spielzeit. Noch einmal hatten die Alligators eine sehr gute Chance auf den Sieg, doch Branislav Balvan konnte den Alley-Oop nicht verwerten – es ging in die Overtime.

Dort zeigten sich die Klagenfurter dann etwas routinierter und hatten das Spielglück auf ihrer Seite: Kurz vor Ende sorgte Nikica Nikolic mit einem getroffenen Freiwurf für den Ausgleich, doch Jernej Hejne brachte KOS acht Sekunden vor dem Ende spielentscheidend in Front. Der letzte Wurf von Letic verfehlte sein Ziel – somit setzte es eine bittere 93:95-Niederlage.

„Mehr als bitter, wir hatten in der regulären Spielzeit auf jeden Fall die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das Spiel war die ganze Zeit auf Messers Schneide, wir hatten im dritten Viertel leider einen Einbruch, den hat KOS ausgenutzt. Am Ende haben sie dann die wichtigen Würfe getroffen“, analysierte Assistant-Coach Hannes Quirgst.

Sonntag, 21. März

Somit hieß es nach Wien zu schauen, wo Güssing/Jennersdorf allerdings auf wichtige Stützen verzichten musste, erst spät in den Rhythmus kam und sich deshalb den Flames mit 68:72 geschlagen geben musste. Das Deutsch-Wagramer Play-off-Aus war besiegelt.

Montag, 22. März

Wunden Lecken war bei den Weinviertlern angesagt, noch immer schmerzte das bittere Aus. „Das liegt nicht nur mir, sondern auch den Spielern noch schwer im Magen. Das war irgendwie ein unwürdiges Ende dieser Saison“, fand Hofer. Mangels Play-down ist die Saison aus, aber zumindest in den nächsten zwei Monaten soll noch weitertrainiert werden.