Dritter Sieg in Folge war ein „echter Hitchcock“

Werbung

Dramatik pur in der BORG- Halle Deutsch-Wagram am Sonntagabend: 81:80 führten die 2.-Bundesliga-Herren der Alligators gegen KOS Celovec, nur noch wenige Sekunden waren zu spielen. Da fasste sich Branislav Balvan in der Offense ein Herz und macht die wichtigen Punkte zum 83:80. Die Entscheidung? Nein.

Am Ende gelang der Deutsch-Wagramer Defense zwar der Stop, doch der Ball wurde postwendend hergeschenkt. Der letzte Wurf der Kärntner verfehlte unter den bangen Blicken der Marchfelder Spieler, Trainer und Fans jedoch sein Ziel – und die Alligators feierten den dritten Sieg in Serie.

„Ein unfassbar spannendes Spiel, das war ein echter Hitchcock-Krimi. KOS hätte sich den Sieg genauso verdient wie wir, aber wir hatten das glücklichere Ende. Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet, haben mit zu wenig Energie agiert, aber es dann geschafft, den Hebel umzulegen und mit Druck und Energie zu spielen“, atmete Head-Coach Lukas Hofer auf.

Da hatte er Recht, lagen seine Burschen doch zwischenzeitlich sogar mit zehn Punkten hinten, vor allem, weil die Gäste aus dem Süden von der Weinviertler Defensive lange nicht gestoppt werden konnten. Als sich das besserte, wurde das Deutsch-Wagramer Spiel generell besser. Zwei Routiniers stachen dabei besonders hervor: zum einen Balvan mit seiner Körperlichkeit und krachenden Dunks, und zum anderen Marko Kolaric, der diesmal zum Topscorer der Alligators mutierte.

Cup-Aus gegen die „Brüder“ aus Wien

Bereits unter der Woche fand das Zweitrundenspiel im österreichischen Pokal statt. Im „Bruder-Duell“ gegen den Kooperationspartner aus Wien, die Vienna Timberwolvesaus der höchsten Spielklasse, setzte es in einer vollen Halle vor knapp 300 Fans eine62:72Niederlage für die Alligators. Die Gäste lagen dabei immer in Führung, teilweise deutlich, während die Gastgeber erst am Ende mit einem 12:2-Run noch für ein wenig Ergebniskosmetik sorgen konnten.

„Das war das erwartet schwere Spiel für uns. Wir haben gut dagegengehalten. Defensiv bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, offensiv müssen wir smarter werden und mehr als Team spielen“, analysierte Hofer.