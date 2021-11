EM-Ticket als großer Traum für ÖBV-Damen

Diese Woche ist es soweit: Das österreichische Nationalteam der Damen mit der gebürtigen Gänserndorferin Kata Takács startet in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 – und damit in die ersten Bewerbspiele seit 2014.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag in Dänemark, das erste Heimspiel steigt drei Tage später, am Sonntag, im Multiversum Schwechat gegen Montenegro. Nach einem Jahr Pause folgt dann Ende 2022 die Fortsetzung. Teamchef Hubert Schmidt hat 14 Spielerinnen in den Kader einberufen, unter ihnen auch Takács, die schon voller Vorfreude ist: „Ich kann es kaum erwarten, dafür haben wir die letzten Jahre gearbeitet.“

Sind Außenseiter, aber Freude ist groß

Wie stehen die Chancen der rot-weiß-roten Auswahl? „Wir sind Außenseiter, rechnen uns aber gegen Dänemark schon Chancen aus. Dazu müssen wir natürlich unsere Stärken ausspielen.“ Die ÖBV-Damen freuen sich auf die Rückkehr aufs internationale Parkett, vor mittlerweile mehr als sieben Jahren haben sie in St. Pölten die „Europameisterschaft der kleinen Länder“ gewonnen.

Aber zurück zur WM-Quali: 36 Nationen rittern um 14 Tickets, die Gastgeberländer der Endrunde, Slowenien und Israel, sind fix qualifiziert. Die Sieger der zehn Gruppen und die vier besten Zweiten nehmen ebenfalls am kontinentalen Bewerb im Sommer 2023 teil. Österreich trifft neben Dänemark und Montenegro auch auf Russland. Die weiteren Quali-Spiele finden im November 2022 und im Februar 2023 statt.

Und Takács? Aus beruflichen Gründen wechselte die 30-Jährige im Sommer zum SC Rist Wedel nach Hamburg in die 2. deutsche Bundesliga (die NÖN berichtete). Dort liegt man aktuell mit drei anderen Teams an der Tabellenspitze. „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen, und das wird auch, denke ich, die ganze Saison unser größter Vorteil sein“, glaubt Takács.