Nach dem negativen Ende des Grunddurchgangs der 2. Bundesliga und den verpassten Play- offs gab es letzte Woche doch noch positive Nachrichten für die Union Deutsch-Wagram „Alligators“. Gleich fünf Spieler der Marchfelder schafften es in den erweiterten Kader der österreichischen Unter-20-Nationalmannschaft: Simon Marek, Martin Wustinger, Janis Tomaschek, Daniel Schuch und Nikhil Sacher.

Marek und Wustinger, beide Jahrgang 2001, sind dabei tatsächliche Eigenbauspieler der Deutsch-Wagramer, während Janis Tomaschek und Daniel Schuch (beide ebenfalls Jg. 2001) ihre zweite Saison im Marchfeld absolvieren. Nikhil Sacher (Jg. 2001) wiederum, früher bei den Mistelbach Mustangs, kam erst im vergangenen Sommer. Alle waren Leistungsträger in der abgelaufenen Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse. Das erste Sichtungstraining fand an diesem Dienstag (Anm.: nach Redaktionsschluss) im Wolves Dome in Wien statt.

„Es macht sich augenscheinlich bezahlt, dass wir auf junge talentierte Spieler setzen und ihnen die Chance geben, sich bei uns zu entwickeln, um die nächsten Schritte in ihrer basketballerischen Entwicklung zu machen“, freut sich auch Deutsch-Wagrams Nachwuchskoordinator Hannes Quirgst. Im Übrigen wurden auch vier Spieler der Vienna Timberwolves einberufen, womit ein Drittel (!) der rot-weiß-roten Jugendteamspieler nun bei einem der beiden Kooperationsvereine aktiv sind.

Im Übrigen ist die ehema-lige Alligators-Spielerin und Deutschland-Legionärin sowie derzeitige Kapitänin des österreichischen Damennationalteams Kata Takacs AssistantCoach des MU20-Nationalteams.

Als Assistant-Coach ist auch der Headcoach der 2.-Bundesliga-Herren, Lukas Hofer, im Sommer unterwegs: Gemeinsam mit dem Ex-Alligators-Cheftrainer Stefan Grassegger betreut er das Unter-18-Nationalteam der Männer.

Und die Verbindungen ins Marchfeld reißen nicht ab: Clarissa Mühl, ehemalige Alligators- Spielerin und derzeitige Social- Media-Beauftragte, ist zudem Physiotherapeutin des weiblichen U18-Nationalteams. Auch zwei ehemalige Spieler der Alligators stehen in ihren jeweiligen Teamkadern: Daniele Kuchar (männlich U18) und Clinton Ogbevoen (MU16) spielen derzeit beim Kooperationspartner, den Vienna DC Timberwolves, wo sie auch die Basketball-Akademie besuchen, und wurden ebenfalls in ihren jeweiligen Altersklassen für den erweiterten Kader nominiert.