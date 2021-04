Am Ende lief das Märchen zwar nicht auf ein Happy End hinaus, dennoch waren die letzten Wochen märchenhaft für die Girolive-Panthers Osnabrück mit ihrer österreichischen Kapitänin Kata Takács aus Gänserndorf, durfte sich die Weinviertlerin doch am Sonntagabend doch über die deutsche Vizemeisterschaft freuen. Das es im Endspiel gegen die Rutronik Stars Keltern in drei Spielen drei klare Niederlagen gab, war nur ein kleiner Schönheitsfehler.

Das einzige Team, das neuen Meister schlug

„Wir haben zwar gesehen, dass wir mithalten können, aber gegen so eine starke Mannschaft darf man keine Sekunde nachlassen. Nur wenn wir unsere Kräfte besser einteilen hätten können und die Konzentration durchgehend hochgehalten hätten, wäre eine Überraschung drinnen gewesen“, lautete die erste Analyse von Takács. Dagegen ist das Spitzenteam aus Baden-Württemberg seiner Favoritenrolle sowohl im Saisonverlauf als auch in den Play-offs gerecht geworden. In der Toyota-DBBL konnte nur ein Team gegen die Rutronik Stars gewinnen – die GiroLive-Panthers Osnabrück. Am 1. November (Anm.: 2. Spieltag) setzten sich Takács & Co. auswärts mit 67:59 durch.

Dabei deutete sich dieser Erfolgslauf in den letzten Wochen nicht wirklich an, hatten die „Panther“ doch in der Endphase des Grunddurchgangs einige Probleme und waren aus den Top sechs gerutscht. Auch beim Final-Four um den deutschen Pokal gab es zwar Platz drei, aber insbesondere das bittere Halb final-Aus gegen Heidelberg lag Takacs und Co. noch lange im Magen, „weil wir uns da deutlich mehr erhofft haben“, wie die 29-Jährige zugab. Dann verriet sie, wie ihr Team die Trendwende schaffte: „Wir haben uns dann oft als Team zusammengesetzt und versucht, Dinge zu ändern, die uns wieder auf die Erfolgsspur bringen. Das ist uns dann direkt in der ersten Runde gegen Wasserburg sehr gut gelungen.“ Ab diesem Zeitpunkt schwammen die Osnabrückerinnen auf der Erfolgswelle: Sowohl gegen Wasserburg (Dritter nach dem Grunddurchgang) und Herne (2.) setze man sich ganz überraschend deutlich mit 2:0 durch.

Am Höhepunkt weg:

Takács nach Hamburg

Pause gibt es für Takács keine: Seit Montag ist sie beim 3x3Nationalteam, wo man sich auf die Olympia-Qualifikation Ende Mai in Graz vorbereitet, und danach ist die Gänserndorferin im Juni/Juli mit dem U20-Nationalteam der Männer auch noch als Co-Trainerin unterwegs. Dann ist Urlaub angesagt, ehe es zurück nach Deutschland geht – allerdings nicht mehr nach Osnabrück, sondern nach Hamburg, „weil ich dort eine gute Möglichkeit bekommen habe, noch 2. Bundesliga zu spielen und daneben ins normale Berufsleben einzusteigen“, begründet Takács diese Entscheidung. „Ich habe lange überlegt und es fällt es mir nicht leicht, aber ich muss auch an die Zukunft denken.“