Generalprobe für Deutsch-Wagramer Basketballer glückte

Kommenden Sonntag startet die neue Spielzeit für die 2. Bundesligaherren aus Deutsch-Wagram mit dem Heimspiel in der ersten ÖBBV-Pokalrunde gegen die Mattersburg Rocks (Anwurf 15 Uhr in der BORG-Halle). Die Generalprobe der „Alligators“„ glückte, wurde doch am vergangenen Wochenende im Testspiel Erz-rivale Mistelbach Mustangs mit plus 25 Punkten abgefertigt. Schon davor gab es einen Sieg im Vorbereitungsspiel gegen die Basket Flames.

In Euphorie ausbrechen will Head-Coach Lukas Hofer deshalb aber nicht: „Beide Teams waren ersatzgeschwächt und von so einem Ergebnis dürfen wir uns nicht blenden lassen. Aber ja, für den Kopf und das Selbstvertrauen waren diese Siege definitiv gut.“