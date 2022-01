Große Sorge um Daniel Schuch

Einen Schockmoment gab es für die 2.-Bundesliga-Herren aus Deutsch-Wagram beim Auswärtsspiel in Güssing. Im ersten Viertel prallte Daniel Schuch bei einem Luftkampf mit seinem Gegenspieler zusammen, kam unglücklich am Rücken auf und krümmte sich vor Schmerzen. Der Youngster (Jahrgang 2001) musste ins Krankenhaus, wo ein gebrochenes Wirbelgelenk diagnostiziert wurde.

„Es geht ihm so weit gut, der Arzt hat ihm versichert, dass er weiter Basketball spielen kann“, berichtete Head-Coach Lukas Hofer Stand Montagnachmittag der NÖN. „Ich hoffe, dass weitere Untersuchungen nichts Schlimmeres ergeben, aber da tritt der Sport ganz klar in den Hintergrund. Wir alle hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird.“

Da rückte auch die 43:69-Niederlage beim regierenden Meister, den Blackbirds Güssing/Jennersdorf, in den Hintergrund, wobei Hofer vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft zufrieden war. In der Offensive biss man sich dagegen an der genauso starken Abwehr der Burgenländer die Zähne aus.

„Das war eine Lehrstunde für uns“, so Hofer. Ob die Marchfelder da raus gelernt haben, wird das nächste Heimspiel gegen Salzburg zeigen, welches am Sonntag stattfindet – mit einigen Unter-19-Spielern von Kooperationspartner Vienna Timberwolves, welche den gebeutelten UDW-Kader verstärken sollen.