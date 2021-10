Am Sonntag ging auch die neue Saison der Union Deutsch-Wagram Alligators los, in der ersten Cuprunde wartete in der BORG-Halle Deutsch-Wagram der starke Ligakonkurrent Swarco Raiders aus Innsbruck. Dabei zeigte die erneut junge und neu formierte Mannschaft aus dem Marchfeld eine passable Leistung, am Ende setzten sich die Gäste aus Tirol in einem lange Zeit knappen Spiel aber doch deutlich mit 83:67 durch.

Die jungen „Alligatoren“ mussten allerdings auf Luis Göd und Bruno Golino verzichten, auch Mark Laurencik war angeschlagen und konnte nur wenig mitwirken. Das Spiel begann denkbar schlecht, die Gäste erwischten den besseren Start. Zudem hatten Nikica Nikolic und Brani Balvan nach knapp zwei Minuten schon vier (!) Fouls am Konto. Langsam, aber doch kamen auch die Hausherren besser ins Spiel: Daniele Kuchar und Kingsley Fobi vom Dreier sowie Julian Pietersen sorgten dafür, dass man nach dem ersten Viertel mit 19:17 führte.

„Alligatoren“ müssen körperlich zulegen

In Viertel zwei konnten erst die Alligators weiter vorlegen, was die Raiders zur Auszeit zwang. Diese übernahmen danach wieder das Kommando und setzten sich immer wieder unter dem Korb durch. Bei 26:29 rief Coach Lukas Hofer zur Auszeit. Diese brache aber nur wenig Änderung, bis zur Pause lag man mit minus acht Zählern im Rückstand.

Nach der Pause begannen die Weinviertler zwar stark, doch die Innsbrucker zeigten sich davon wenig beeindruckt. Dennoch: Es ging hin und her, bis auf 50:51 konnten die Deutsch-Wagramer noch verkürzen. Danach nutzten die Raiders aber ihre physischen Vorteile und lagen vor den letzten zehn Minuten mit 60:53 weiterhin voran. Simon Marek und Nikolic konnten für die Alligators ein letztes Mal anschreiben, doch die Raiders scorten konstant weiter und konnten zweistellig in Führung gehen. Diesen Vorsprung ließen sie sich bis zum Ende nicht mehr nehmen, während bei den Alligators die Luft draußen war.

Head-Coach Hofer analysierte wie folgt: „Gratulation an Innsbruck. Sie haben heute sicher härter gekämpft und das hat sich auch in der Statistik bei den Offensiv-Rebounds gezeigt. Wir müssen als junge Mannschaft stärker dagegenhalten und bereit sein, diesen Kampf aufzunehmen.“ Das bestätigte ihm sein Spieler Jan Kvasnicka: „Die Raiders sind eine starke Mannschaft, doch wir hatten heute eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Wir haben sie leider ausgelassen und auf uns wartet viel Arbeit.“