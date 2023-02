Jetzt beginnt für die „Alligators“ das große Zittern

Werbung

Der Kampf um die Play-offs der 2. Bundesliga der Herren wird von Woche zu Woche dramatischer, fast, als hätte Alfred Hitchcock selbst das Drehbuch geschrieben. „Aber darauf könnte ich verzichten“, seufzte Lukas Hofer, Head-Coach der Union Deutsch-Wagram Alligatoren.

Seine Mannen sind unter den Hauptprotagonisten, rutschten aber vergangenen Samstag nach der 74:84-Heimniederlage gegen die Mattersburg Rocks erstmals von einem Play-off-Platz. Dabei war diese Pleite weniger der schlechten eigenen Leistung geschuldet, sondern mehr der guten Performance der Burgenländer, die damit den siebenten Sieg aus den letzten neun Spielen einfuhren. „Für mich war es eines der besten Spiele, die jemals in dieser Halle stattfanden“, meinte ein begeisterter Hofer.

Positiv war aber der Einstand von Neuzugang Stoja Radanovic. Der 28-jährige Bosnier, der früher bei BBC Nord Topscorer war und zuletzt Wiener Landesliga spielte, kam kurz vor der Transfer-Deadline, schlug gleich voll ein und war mit 23 Punkten bester UDW-Werfer. „Aufgrund der vielen Verletzten mussten wir einfach handeln, und er könnte jetzt der Jolly Joker im Play-off-Kampf sein“, freute sich Hofer.

Vierten Platz weiterhin möglich

Damit sind wir schon beim Stichwort: Die Marchfelder können den anvisierten vierten Platz weiterhin aus eigener Kraft schaffen. Wie? Wir klären auf:

Drei Spiele gibt es im Grunddurchgang noch, und wenn die Deutsch-Wagramer alle gewinnen, dann stehen sie in den Play-offs. Vor allem, weil im letzten Spiel das direkte Duell gegen den aktuellen Dritten Vienna United ansteht. Da bei Punktegleichheit das direkte Duell zählt, hätten die Hofer-Jungs dann die Nase vorne. Davor sind aber noch die Pflichtsiege gegen den Letzten Future Team Steiermark (auswärts) und die Basket Flames (zu Hause) einzufahren.

Eine Niederlage gegen Vienna United könnte auch reichen, allerdings müssten die Mattersburger dann schon Schützenhilfe leisten, da diese eine Woche zuvor das direkte Duell mit den Wienern haben und diesen Gegner besiegen müssten. Und selbst darf Deutsch-Wagram nicht mit mehr als vier Punkten verlieren, da die Wiener sonst im direkten Duell vorne liegen.

Zudem wäre es günstig, wenn Vienna United kommendes Wochenende auch schon gegen den Ersten Güssing verlieren würde. Die Rocks werden wohl – außer vielleicht gegen Vienna United – alles gewinnen, warten doch „nur“ die Nachzügler Upper Austrian Ballers und das Future Team.

Was passiert aber, wenn am Ende alle drei Mannschaften gleich viele Punkte am Konto haben? Dann gibt es eine Mini-Tabelle der direkten Duelle, wo Stand jetzt auf jeden Fall mal Mattersburg die Nase vorne hätte. „Aber wir wollen uns jetzt nicht mit Rechenspielen beschäftigen, sondern alle zusammenrücken und drei Wochen noch einmal Vollgas geben, damit wir alle restlichen Spiele gewinnen“, stellt Hofer klar.