Jung-Krokodile aus Deutsch-Wagram bissen zu

Während die Landesligaherren der Union Deutsch-Wagram Alligators gerade um den Titel kämpfen (siehe Story unten), durften zwei Nachwuchsteams der Marchfelder schon über die Meisterschaft freuen.

Weibliche Unter-14

Das Team von Coach Thomas Mayer, der beim Final tag allerdings krankheits bedingt fehlte, konnte in zwei hoch- spannenden Spielen den NÖ-Landesmeistertitel erringen. Im ersten Spiel trafen die Mädls auf die „Duchess“ aus Klosterneuburg.

Zumeist legten die Gäste aus Klosterneuburg vor, doch angeführt von Agnes und Sophie Kunert verkürzten die „Alligatorinnen“ sukzessive und feierten am Ende einen viel umjubelten Zwei-Punkte-Sieg. Danach stand das Weinviertel-Duell gegen die Mistelbach Mustangs auf dem Programm, wo Deutsch-Wagram wie aus der Pistole geschossen startete und sich gleich zu Beginn absetzen konnte.

Die wilden Mustangs kämpften sich zwar zurück und konnten im letzten Abschnitt kurzzeitig sogar in Führung gehen, doch abermals bewiesen die „Alligatorinnen“ starke Nerven und ein großes Kämpferherz, gewannen diese Partie knapp und krönten sich damit zum blau-gelben Titelträger. „Die Mädels haben sich verdient belohnt“, lobte Hannes Quirgst, Nachwuchsleiter und Ersatzcoach.

Männliche U10

Die Mini-Alligators qualifizierten sich als Nummer eins nach dem Grunddurchgang für den Finaltag und wurden gleich im ersten Spiel gegen St. Pölten ihrer Favoritenrolle gerecht – Endstand 45:21. Im Finale traf man dann auf die starken Traiskirchen Lions. Der erste Abschnitt verlief dabei total ausgeglichen, ehe sich die jungen Deutsch-Wagramer in Viertel zwei etwas absetzen konnten. In Halbzeit zwei spielte man dann entfesselt auf, konnte einen souveränen 55:27- Sieg feiern – und den Landesmeistertitel bejubeln, sehr zur Freude des engagierten Coaching-Trio Herbert Quirgst, Julia Markovic und Robert Hebling.

Landesliga Herren

Eine bittere 70:88-Heimniederlage gab es für die Union Deutsch-Wagram Alligators im ersten Finalspiel gegen die Traiskirchen Lions am Sonntagabend. Dabei war das Spiel bei Weitem nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, allerdings plagen die Marchfelder große Personalprobleme.

So mussten gleich drei Spieler die gesamte Zeit auf dem Parkett bleiben, während die Gäste aus Traiskirchen mit einer Zwölf-Mann-Rotation spielten. Das zweite Spiel findet am Donnerstag in Traiskirchen statt, ein drittes dann wieder sonntags in Deutsch-Wagram.