Lange Derbylust, aber am Ende Derbyfrust

Nach der Corona-bedingten Pause der Mistelbacher in der Vorsaison stand am Samstag endlich wieder ein Weinviertel-Derby auf dem Programm. Ein großer Wermutstropfen für die Deutsch-Wagramer 2.-Bundesliga-Herren war allerdings die Tatsache, dass wegen des Lockdowns in einer leeren BORG-Halle gespielt werden musste.

Angeführt vom Ex-Mustang Branislav Balvan legten die Hausherren wie die Feuerwehr los und sorgten dafür, dass die favorisierten Gäste nicht davonziehen konnten. Allerdings sorgten die vielen Fouls schon im ersten Viertel für Sorgenfalten bei Head-Coach Lukas Hofer. Es blieb ein ständiges Hin und Her, kein Team konnte das andere abschütteln.

Mit plus fünf Punkten gingen die Alligators in die Pause. Offensiv war es eine tolle Halbzeit der Deutsch-Wagramer, die den Ball – angeführt von den beiden Guards Simon Marek und Nikica Nikolic – gut bewegten und zur Pause bereits 13 Assists zur Buche stehen hatten. In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild: Mal führten die Mistelbacher, dann wieder die Mannen von Hofer. Als es drei Minuten vor dem Ende 74:72 stand, schien der erste Saisonsieg in Reichweite.

Der Sargnagel war die Schwäche beim Freiwurf

Doch am Ende zeigten sich die Mustangs abgebrühter als die Alligators – während die Gastgeber die Freiwürfe in dieser wichtigen Phase nicht nutzen konnten, blieben die Gäste eiskalt. Zudem wurde der Ball nicht mehr so gut bewegt wie in Halbzeit eins, sondern schwere Würfe gegen den Mann genommen. Am Ende hatte man trotzdem noch die Chance auf den Ausgleich, doch der letzte „Dreier“ verfehlte sein Ziel und es blieb beim bitteren 74:77.

„Wir haben unseren Game-Plan lange gut umgesetzt, ein toller Fight von meiner Mannschaft. Wir müssen in Zukunft nur den Sack auch besser zumachen können und uns für die harte Arbeit, die wir leisten, auch belohnen“, lautete die zwiespältige Bilanz von Hofer.