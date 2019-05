1. Klasse Herren

Das letzte und entscheidende Spiel im Finale zwischen den UDW Alligators und den Basketdragons Mödling fand am Sonntag in Deutsch-Wagram statt. Die Kulisse war mit weit über 100 Fans ebenfalls finalwürdig. Die „Alligators“ erwischten den besseren Start (7:0), ehe Mödling ins Spiel kam und auf 15:11 stellte. Die Führung wechselte im Minutentakt, zur Pause stand es „nur“ 39:37 für die Marchfelder.

Im dritten Viertel verteidigten die Hausherren bärenstark und ließen nur fünf Punkte zu. Zwar lief der eigene Angriff auch nicht immer rund, dennoch konnte man sich dadurch ab setzen. Angeführt von Topscorer Sascha Peiker ließen sich die Deutsch-Wagramer auch nicht mehr aus der Spur bringen. Coach Hannes Quirgst: „Eine tolle Serie mit einem verdienten Sieger.“

2. Bundesliga Herren

Eine überraschende Wende nahm das Hin und Her um die möglichen Relegationsspiele der UDW Alligators gegen Swarco Innsbruck: Laut Letztstand soll die Relegation nur in einem Spiel stattfinden, nämlich diesen Donnerstag um 16 Uhr im BORG Deutsch-Wa gram. Allerdings fehlte bis zum Redaktionsschluss noch das endgültige grüne Licht der Tiroler.

„Für den Verband ist es okay, für uns sowieso und die Innsbrucker haben uns teilweise auch schon positive Sig nale gesendet, allerdings fehlt noch die Freigabe von deren Vereins spitze“, meint UDW Head-Coach Stefan Grassegger. Er könnte am Feiertag bis auf den am Knie angeschlagenen Andreas Wehrle auf alle Spieler im Kader zurückgreifen.