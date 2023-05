Österreichs einzige Shuffle Dance-Trainerin kommt aus Gänserndorf

Kennen Sie Shuffle Dance? Nein? Kein Problem. Dabei handelt es sich um einen Free Style-Dance beziehungsweise Tanzstil zu elektronischer Musik, der immer mehr in Mode kommt und Schritte beinhaltet, die dem Twist und dem Moonwalk ähneln. Und die einzige Trainerin in Österreich kommt aus dem Weinviertel, genauer gesagt aus Gänserndorf: Daniela Berenz, die sich überhaupt ganz dem Sport verschrieben hat. Die Frau von Andreas Berenz, dem Leiter der Deutsch-Wagramer Tennisschule, bietet in Gänserndorf, genauer gesagt im Sportzeit Stindl, Workshops dazu. „Das ist ein Ganzkörperworkout und absoluter Tanzspaß für die ganze Familie. Es gibt keine Grenzen und jeder entwickelt seinen eigenen Stil“, war Berenz schnell Feuer und Flamme dafür.

Daneben bietet sie im BORG Deutsch-Wagram unter ihrem Label „Fun Dance Fit“ verschiedenste Kurse für Kinder und Erwachsene an, angefangen von Hula-Hoop 3.0, Fun Dance Fit Einheiten und vielem mehr. Vor allem Frauen und auch der Zusammenhalt stehen in ihrem Fokus: „Mir geht es vor allem darum, das Wohlbefinden zu stärken. Wir sind eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig ermutigen, einander stärken und aufbauen“, beschreibt Berenz ihr Credo.

Alle weiteren Infos gibt es auf der Homepage www.fundancefit.at oder unter 0650/ 4009229.