Pflicht erfüllt, Kür nicht

Weiterhin ohne Branislav Balvan trafen die 2.-Bundesliga-Herren der Union Deutsch-Wagram Alligators auf das neue und junge Team der Upper Austria Ballers, eine Kooperation aus Wels und Gmunden. Die Favoritenrolle lag klar aufseiten der Marchfelder, Head-Coach Lukas Hofer sprach gar von einem Pflichtsieg.

Die Alligators eröffneten über Luis Göd und Marko Goranovic auch standesgemäß, doch schon zu Beginn ließen die Heimischen einige gute Möglichkeiten aus – was sich noch rächen sollte, denn die jungen Gäste blieben immer dran, während Deutsch-Wagram viel zu viel Stückwerk zeigte. Bis zur Pause blieb man weiterhin mit 32:27 in Front, wobei die Leistung sehr durchwachsen war.

Das wurde danach besser, wenngleich nur partiell, „aber wenigstens haben wir endlich gescort“, spielte Hofer auf die Tatsache an, dass man sich endlich einen deutlichen Vorsprung herausspielte. Am Ende taten die Alligators nur mehr das Nötigste, um den Sieg im letzten Viertel unter Dach und Fach zu bringen – Endstand 67:59. „Zufrieden bin ich zwar nicht, aber wirklich in Gefahr geraten sind wir auch nicht“, resümierte Hofer.