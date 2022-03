Schläfrige „Alligatoren“ kämpften sich ins Spiel

Die erste Halbzeit pfui, die Zweite hui – so kann die 77:93- Heimniederlage der Deutsch-Wagramer 2.-Bundesliga-Herren gegen Liga-Topfavorit Eisenstadt am besten zusammengefasst werden.

In den ersten beiden Vierteln agierten die Marchfelder gegen die Halb-Profitruppe aus dem Burgenland nämlich viel zu schläfrig. „Uns fehlte die Aggressivität und Energie, zudem waren wir in der Defensive viel zu schwach. Das ist gegen so ein Top-Team viel zu wenig“, fand Head-Coach Lukas Hofer klare Worte.

Positiv war dafür die Reaktion seiner jungen Mannschaft in den Vierteln drei und vier. Nicht nur, dass diese gewonnen wurden, auch die Moral stimmte wieder. Da gab’s auch Lob von Eisenstadt-Trainer Felix Jambor: „Hut ab, die Alligators haben sich toll zurückgekämpft.“ Für mehr reichte es aber nicht ...

Hofer: „Will drei Siege aus den letzten drei Spielen“

Drei Spiele des Grunddurchgangs warten noch auf die Deutsch-Wagramer, bevor es in die Play-Downs geht: Salzburg, das Future-Team und die Flames. „Da will ich drei Siege aus den letzten drei Spielen“, stellt Hofer klar.