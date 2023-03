So klappt es für Deutsch-Wagram noch mit dem Play-off-Aufstieg

Werbung

Zum allerersten Mal seit dem Einstieg in die 2. Bundesliga durften die Deutsch-Wagramer Alligatoren am Samstag ein Play-off-Spiel bestreiten, als Vierter des Grunddurchgangs Ost ging es zum Sieger des Grunddurchgangs West nach Innsbruck. Trotz Außenseiterrolle machten die Marchfelder ein ordentliches Spiel, führten über weite Strecken, verloren am Ende aber doch mit 82:87. Trainer Lukas Hofer sah Kleinigkeiten entscheiden: „In Summe aber zu viel, um zu gewinnen.“

Am Sonntag muss sein Team jetzt aber gewinnen, sonst sind die Play-offs auch schon wieder vorbei. Mit einem Sieg im zweiten Spiel in Deutsch-Wagram bekäme die Viertelfinalserie indes ein entscheidendes drittes Spiel, neuerlich in Tirol. Nochmals die weite Fahrt anzutreten, ist freilich das große Ziel.

Drei Gebote für den Sieg

Doch worauf wird es ankommen, damit der Favorit in ein drittes Spiel muss? Wir haben ein paar Gebote aufgestellt:

Stoppt die Legionäre! Das Spiel der Innsbrucker wird von den zwei starken Neuzugängen Jiri Dedek (Tschechien) und Filip Mileta (Kroatien) getragen. Während Ersterer den Deutsch-Wagramern 29 Punkte einschenkte, hatte man Zweiteren gut im Griff. „Wir dürfen sie einfach nicht werfen lassen“, bringt es der Sportliche Leiter Hannes Quirgst auf den Punkt.

Zeigt Aggressivität und bleibt ruhig! Hofer fordert zudem „mehr Aggressivität, vor allem am Rebound. Da müssen und können wir uns steigern.“ Quirgst wirft noch einen zweiten Punkt in den Raum: „Wir müssen ruhig bleiben und an unsere Fähigkeiten glauben. Selbst wenn wir einmal höher oder länger in Rückstand sind, dürfen wir nicht die Nerven verlieren.“

Nutzt den Heimvorteil! „Ich hoffe, dass die Halle brodeln wird, das könnte unser Ass im Ärmel sein“, glaubt Quirgst. Schon im letzten Spiel des Grunddurchgangs reiste eine große Abordnung nach Wien mit, um mit den Spielern den Play-off-Einzug zu feiern. Jetzt sollen volle Ränge den „Alligatoren“ den letzten Biss verleihen.