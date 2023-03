Tag der Entscheidung für Alligators: So geht’s ins Play-off

Werbung

Samstag, 19 Uhr, Posthalle Wien gegen Vienna United – an diesem Tag und gegen diesen Gegner entscheidet sich für die Union Deutsch-Wagram Alligators, ob es zum ersten Mal seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in die Play-offs geht.

Nach dem mehr als souveränen 97:66-Heimsieg über die Basket Flames am Sonntag liegen die Marchfelder im Grunddurchgang Ost auf Rang vier der Tabelle, der gleichbedeutend mit dem Play-off-Ticket wäre. Doch nur zwei Zähler dahinter lauert eben Vienna United. Wir haben den Überblick über alle möglichen Szenarien:

Was passiert, wenn Deutsch-Wagram gewinnt?

Dann ist alles klar und die Play-offs sind fixiert. Sollten gleichzeitig die Mattersburg Rocks gegen das Future Team Steiermark verlieren, was zugegebenermaßen höchst unrealistisch ist, dann würde sogar noch der dritte Platz winken.

Was passiert, wenn Vienna United gewinnt?

Dann würde es auf das Ergebnis ankommen, zählt doch bei Punktegleichheit das direkte Duell und die Deutsch Wagramer haben im Herbst zu Hause mit 83:78 gewonnen. Das bedeutet: Mit jeder Niederlage mit weniger als fünf Punkten Unterschied wäre man trotzdem unter den Top acht. Verliert man allerdings höher, ist der Traum von den Play-offs ausgeträumt.

Was passiert, wenn alle drei Teams punktegleich sind?

Sollten Vienna United gewinnen und die Rocks verlieren, haben wir dasselbe Szenario wie bei einem Deutsch-Wagramer Sieg und einer Mattersburger Pleite: Die Marchfelder auf Platz drei und die Burgenländer auf vier, weil dann die direkten Duelle aller drei Teams in eine Art Mini-Tabelle eingerechnet werden.

Kleiner Vorteil für die UDW-Akteure: Die Partie der Mattersburger findet schon am Freitag statt, das heißt, Deutsch-Wagram weiß einen Tag später ganz genau, worauf es ankommt. So will Head-Coach Lukas Hofer aber gar nicht denken: „Ich will, dass wir gewinnen, mit einem guten Gefühl und einer breiten Brust in die Play-offs gehen. Alles andere interessiert mich nicht.“