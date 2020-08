Sechs Jahre lang war Stille, seit Mittwoch ist das österreichische Frauennationalteam offiziell wieder am Leben. Bis Sonntag versammelte sich der 17-köpfige Kader für den ersten Lehrgang seit 2014 im Multiversum Schwechat. Der neue Präsident Gerald Martens hatte schon bei seinem Amtsantritt im Vorjahr angekündigt, das von seinen Vorgängern eingestellte Nationalteam wieder ins Leben zu rufen – jetzt war es eben so weit.

Die Gänserndorferin Kata Takács ist dabei zur Kapitänin im Basketball-Nationalteam ernannt worden. Für die 28-Jähr ige, die in der Deutschen Bundesliga bei den die GiroLive Panthers Osnabrück spielt, war es Ehrensache, dem Ruf von Neo-Coach Hubert Schmidt zu folgen.

„Ich bin überglücklich darüber. Ehrlichgesagt habe ich auch nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch einmal als Spielerin das Teamdress tragen darf. Da bin ich echt dankbar, dass gewisse Leute so dahinter waren und viel Energie reingesteckt haben, um den Damen wieder eine Chance zu geben.“

Teamdebüt ist schon über acht Jahre her

Die Weinviertlerin ist auch die erfahrenste Nationalteamspielerin. Sie war auch schon 2012 beim erstmaligen Gewinn der „Europameisterschaft der kleinen Länder“ mit von der Partie. Takács hatte im Juni vor acht Jahren ihr Debüt für Österreich gegeben. „Wir wollen diesen Sommer ein Zeichen setzen, dass wir wieder da sind und uns neu kennenlernen. Immerhin waren jetzt sechs Jahre Pause, da hat sich der Kader schon gewaltig verändert“, weiß die ehemalige Deutsch-Wagramer Spielerin und fügt noch hinzu: „Julia Köppl und ich haben damals noch zu den Jüngsten gehört, und jetzt müssen wir halt die Führungsrollen übernehmen."

In den fünf Tagen in Schwechat ging es für die Spielerinnen vor allem ums Kennenlernen. Langfristig bereiten sich Takács und Co. jetzt auf die EM-Quali fikation 2023 vor.