Dieses Wochenende wird die gebürtige Gänserndorferin Kata Takács nicht so schnell vergessen: Die 26-Jährige von den GiroLive-Panthers Osnabrück begeisterte mit ihren Teamkolleginnen Basketball-Deutschland, der Zweitligist wurde nämlich sensationell Vizepokalsieger. „Es war ein Riesenerfolg für uns, so weit zu kommen. Wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, hat es das auch noch nie zuvor gegeben, dass es ein Zweitligist ins Pokalfinale geschafft hat“, strahlte die Marchfelderin im NÖN-Gespräch.

Am Samstag stand zunächst einmal das Halbfinale gegen den Bundesliga-Fünften Freiburg an. 17:15 führten die Niedersachsen nach zehn Minuten. Wer erwartet hatte, dass die „Eisvögel“ nun ihre Physis ausspielen und ihrer Favoritenrolle gerecht werden würden, sah sich aber getäuscht: Takács & Co. hielten mit unbändiger Energie dagegen. Mit 60:43 ging es in das Schlussviertel, in dem die Panthers dem Bundesligisten völlig den Schneid abkauften. Freiburgs Kristen Gaffney und Kelly Moten stehen auf Platz eins bzw. vier der Scoringliste der DBBL, gegen Osnabrück erzielten beide aber nur neun Zähler. „Wir haben extrem gut als Team funktioniert und von Anfang bis Ende das Spiel dominiert“, analysierte Takács.

„Wir haben, denke ich, das Maximum aus uns herausgeholt.“ Kata Takács nach der Finalniederlage gegen Herne, das beste Team Deutschlands

Im Finale wartete dann die beste Mannschaft Deutschlands, der Herner TC. Die Favoritenrolle war klar, doch zur Pause rieben sich die 1.000 Zuschauer verwundert die Augen: Der Zweitligist führte gegen den Bundesliga-Primus mit 37:34! Im dritten Viertel trat Herne aber im Stile eines Spitzenteams auf. Die Panthers kamen – wenn überhaupt – nur zu Abschlüssen in größter Bedrängnis. „Uns ging ein wenig die Kraft aus“, gab Takács zu. Dennoch rappelte man sich noch einmal auf und hielt im Schlussabschnitt erneut dagegen, letztlich ging der Pokalsieg aber verdient an Herne. „Aber die Freude war sehr groß, wir haben, denke ich, das Maximum aus uns herausgeholt“, so die Aufbauspielerin, die ihre Karriere ja in Deutsch-Wagram begann.

Viel Zeit zum Feiern blieb nicht, stand doch bereits am Sonntag das erste Play-off-Spiel der 2. Bundesliga gegen die BG 89 Avides Hurricanes Rotenburg auf dem Programm, das nach anfänglichen Schwierigkeiten, noch deutlich mit 66:50 (26:33) gewonnen wurde. „Wir versuchen, für die Play-offs so viel Energie wie möglich mitzunehmen“, hofft Takács, dass dieser Pokalerfolg auch in der Meisterschaft noch nachwirkt.