Viele Fragezeichen bei Bundesliga-Basketballern

Auch eine Woche nach dem bitteren Aus gegen die Swarco Raiders im Play-off-Viertelfinale der 2. Bundesliga der Herren war Deutsch-Wagrams Head-Coach Lukas Hofer noch nicht darüber hinweg: „Es tut immer noch weh, weil ich denke, dass wir das Zeug für das Halbfinale gehabt hätten.“

Dennoch darf auch er nicht vergessen, dass der erstmalige Play-off-Einzug der größte Erfolg der Vereinsgeschichte der UDW Alligators ist und angesichts der jungen und hungrigen Mannschaft die Basis für weitere Erfolge wäre. Eigentlich - doch gibt es viele Fragezeichen, was die Zukunft angeht:

Bleibt der Kader zusammen?

Kein Wunder, dass die starken Vorstellungen der Marchfelder, insbesondere der jungen Spieler, Begehrlichkeiten der anderen Vereine geweckt haben. Zudem ist unklar, welche Spieler von Kooperationspartner Vienna Timberwolves in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Dafür gibt es gute Nachrichten von zwei Leistungsträgern: Juniorenteamspieler Luis Göd will nicht in die 1. Bundesliga, er legt seinen Fokus auf die Ausbildung, weshalb die Chancen auf einen Verbleib in Deutsch-Wagram gestiegen sind.

Und der 38-jährige Routinier Marko Kolaric, der vielleicht beste Neuzugang der letzten Jahre, überlegt jetzt doch weiterzumachen. „Wir sind so verbleiben, dass wir im Sommer reden, aber die ganze Stimmung und Atmosphäre im Verein haben ihm so getaugt, dass er weiter Lust hat. Bei ihm siehst du noch immer das Brennen für den Basketballsport in seinen Augen“, erklärt Hofer.

Und was macht der Trainer?

Grundsätzlich will Hofer zwar seine Aufbauarbeit fortsetzen, sagt aber auch offen und ehrlich: „Wenn ich ein Angebot bekomme, mit dem ich meinen Traum vom Profi-Trainer erfüllen kann, dann werde ich nicht ablehnen. Aber dass muss schon ein sehr reizvolles Angebot sein.“

Bei einem Abgang würde er in den Spuren von Ex-Coach Stefan Grassegger wandeln, der die „Alligatoren“ in Richtung Profi-Basketball, unter anderem nach Litauen und Deutschland, verließ.

Wie geht es jetzt weiter?

Bis über Ostern haben die Spieler frei, von vereinzelten Einsätzen bei Osterturnieren oder bei diversen Nachwuchsnationalteams einmal abgesehen. Dann wird das Training wieder aufgenommen und die ersten Gespräche in Sachen Verbleib werden geführt.