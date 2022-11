Zuerst gab’s Schnee, dann eine „Watsch‘n“ für Deutsch-Wagram

Werbung

Wie heißt es so schön: Eine Reise in den Süden zahlt sich immer aus – nicht so für die Deutsch-Wagramer 2.-Bundesliga-Herren, die zum Auswärtsspiel gegen die Wörthersee Piraten nach Klagenfurt fuhren, denn schon die Anreise war ein Martyrium: Dichter Schneefall sorgte dafür, dass die zwei Mini-Busse nur langsam vorankamen. „Das war echt, höflich formuliert, bescheiden“, meinte Head-Coach Lukas Hofer.

Dementsprechend geschlaucht starteten seine Burschen in die diese Partie, welche auch noch hart geführt wurde. Zu allem Überfluss trafen die Marchfelder auch noch viele schlechte Entscheidungen; eine davon war, aus allen Lagen zu werfen, was selten zum Erfolg führte. Das ärgerte wiederum Hofer: „Wenn du 15 Mal gegen die Wand rennst, dann versuchst du es eigentlich kein 16. Mal mehr.“

So gab es am Ende eine unnötige 62:73-Pleite – für Hofer „eine Watsch’n zum richtigen Zeitpunkt, weil wir einfach cleverer spielen müssen“. Am besten schon kommenden Samstag im Heimspiel gegen den nicht zu unterschätzenden Aufsteiger Vienna United.