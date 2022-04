Zuerst Lust als Spieler, dann Frust als Trainer

Werbung

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Lukas Hofer, Head-Coach der 2. Bundesligaherren aus Deutsch-Wagram, in der Vorwoche auf und abseits des Parketts. Am Ostermontag musste er an der Seitenlinie mit seinen Burschen eine glatte 69:84-Niederlage gegen das Future Team Steiermark hinnehmen. „Sie haben das erste Mal in stärkster Besetzung gespielt und wir waren nicht bereit, den Kampf anzunehmen“, seufzte Hofer.

Dafür lief es für ihn als Spieler der Landesligaherren, der zweiten Mannschaft der „Alligators“, besser: Nach dem unglücklichen Aus im Cup – als man stark ersatzgeschwächt im Halbfinale als Favorit ausschied – liegt der Fokus der „Zweier„ nun auf Meisterschaft – mit Erfolg.

Angetrieben von Top-Scorer Lukas Hofer wurden die Black Jacks Baden mit 80:63 souverän in die Knie bezwungen. Damit haben die Marchfelder fix entweder Platz eins oder zwei im Grunddurchgang erreicht.

Was es wird, hängt vom Ausgang des letzten Spiels gegen die „Sixers“ aus Klosterneuburg ab. Dieses findet kommendes Wochenende statt, wo Hofer aber auch als Trainer der 2. BL gegen die Basket Flames ranmuss. „Ich hoffe, wir können das terminlich lösen“, zittert Hofer. So oder so löste man damit das Ticket für das Halb finale der NÖ Meisterschaft, welches am Wochen ende des 7./8. Mai beginnt.