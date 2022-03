Zwei Siege in Serie für Deutsch-Wagram! Das gab’s noch nie

Werbung

Überspitzt formuliert gelang den Deutsch-Wagramer Herren Historisches: zwei Siege in Folge in der zweithöchsten Spielklasse. Fast schade, dass der Grunddurchgang jetzt vorbei ist. Aber alles der Reihe nach ...

Am Freitag stand das Nachtragsspiel zu Hause gegen die Basket Flames aus Wien am Programm. Dabei konnten die Marchfelder erneut nur mit sieben Spielern antreten, starteten aber furios und führten bereits klar.

Doch ohne Rotation kamen die Wiener auf und gingen in Halbzeit zwei ihrerseits mit acht Punkten in Front. In einem hochspannenden Finish hatte Deutsch-Wagram doch wieder das bessere Ende für sich und gewann mit einem Punkt Vorsprung.

„Das dürfen die Flames eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Aber diesen Satz habe ich in dieser Saison schon oft genug über uns gesagt. Diesmal war es das Glück des Tüchtigen“, analysierte Head-Coach Lukas Hofer.

Jakob Quirgst gab eine Talentprobe ab

Gegen das Future Team Steiermark war es am Sonntag weniger spannend. Die Gäste waren ersatzgeschwächt und wurden von den „Alligators“ regelrecht aufgefressen, von Anfang an war es eine klare Sache. Hervorzuheben war Youngster Jakob Quirgst (Jahrgang 2001), der diesmal von der Landes- in die Bundesligamannschaft hochgezogen wurde, um unter dem Korb zu helfen. „Er hat seine Sache großartig gemacht“, lobte Hofer.

Zurück zum Spiel: Dieses verlief auch deswegen so einseitig, weil die Steirer unglaublich viele Fehler machten. Am Ende stand ein Kantersieg und der allererste Bundesliga-Doppelpack der Vereinsgeschichte.

„Ich bin froh, dass wir einmal das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten und jetzt die Belohnung für die harte Arbeit in diesem Projekt ernten“, so Hofer. Für ihn und seine Mannen starten jetzt die Play-Downs, ein Spielplan dafür stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.