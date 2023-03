Deutsch-Wagram steht in den Play-offs

Werbung

Letzter Spieltag im Grunddurchgang, direktes Duell um den vierten und damit letzten Play-off-Platz im Osten zwischen Vienna United und Deutsch-Wagram – viel mehr geht nicht. Selbstredend, dass dieses Aufeinandertreffen auch die Fans beider Klubs in seinen Bann zog. Schon beim Eingang in die Halle stieß die NÖN auf einen Tross mitgereister UDW-Fans, die auch schon zeitig begannen, sich einzusingen. Das war nötig, denn auch die Gastgeber konnten sich auf lautstarke Unterstützung in ihrem Block verlassen. In Summe ergab das eine hervorragende Stimmung, noch bevor das Spiel überhaupt begonnen hatte.

Als es dann endlich so weit war, hatten zunächst einmal die Auswärtsfans Grund zum Jubeln. Denn Deutsch-Wagram war von Anfang an super im Spiel und ging sofort in Führung. Und als Luis Göd nach zwei Minuten den ersten Dreier versenkte und dabei auch noch gefoult wurde, flog zum ersten Mal gefühlt das Dach der Halle weg. Der erfolgreiche Freiwurf hinterher legte stimmungstechnisch nochmal nach.

Enorme Dominanz am Rebound

Unterm Strich beeindruckten die Marchfelder in der ersten Hälfte aber speziell in zwei Aspekten. Erstens: Mentalität. Obwohl so viel am Spiel stand, schien das Team von Lukas Hofer überhaupt keine Nervosität zu kennen. Zweitens: die Rebounds. 22:4 stand es in dieser Statistik nach dem ersten Viertel, immer noch 33:16 zur Pause. Ein Vorteil, der sich zwangsläufig auch im Spielstand widerspiegelte, wenngleich auch Vienna United alle Energie in die Partie legte, die es irgendwo aufzukratzen schien. Mit einem 40:28-Vorsprung für Deutsch-Wagram und dem verdienten Applaus zweier Fangruppen, die sich bereits in absoluter Play-off-Form präsentierten, ging es in die Kabinen.

Die zweite Hälfte begann mit gewaltigem Druck der Wiener, die zunächst bis auf fünf Punkte herankamen. Wieder war es ein Dreier von Luis Göd, der auch Deutsch-Wagram ankommen ließ. Branislav Balvan setzte in der Folge gleich zweimal erfolgreich zum Dunk an, Marko Kolaric legte nochmal von außen nach. All das waren Zeichen für die zweite Halbzeit, denn was auch immer Vienna versuchte, Deutsch-Wagram hatte an diesem Tag immer die passende Antwort.

Ein Traum ging in Erfüllung

So war schon wenige Minuten vor Schluss klar, dass die Gäste dieses Spiel gewinnen, oder zumindest nicht mit mehr als vier Punkten Differenz verlieren würden. Was gleichbedeutend war mit: Deutsch-Wagram, das in der vergangenen Saison nur drei Spiele im Grunddurchgang gewonnen hatte, steht im vierten Jahr erstmals im Viertelfinale der 2. Bundesliga. Das wurde im Anschluss mit den mitgereisten Fans auch noch gebührend gefeiert.