Gute Freunde erkennt man da-ran, dass man sie nicht oft sehen muss – so das Motto der mittlerweile 60-jährigen Freundschaft zwischen der Gänserndorfer Handball-Familie und dem TSV Landsberg/Lech aus Bayern. Eingeleitet im Jahr 1958 durch „Nachkriegskontakte“ des Gänserndorfer Tierarztes Dr. Bauer, entstanden regelmäßige Treffen der Vereine, die seit den 70er-Jahren kontinuierlich im Zweijahresrhythmus stattfinden. Diesmal stand turnusmäßig ein Treffen in Deutschland an. Eine Gänserndorfer Delegation von rund 40 Personen – darunter auch der ehemalige Spieler und heutige Bürgermeister René Lobner – folgte dem Ruf aus Bayern und nahm die 550 Kilometer Distanz auf sich.

Lobner, Beck & Co. in der „Kampfmannschaft“

Neben einem offiziellen Empfang im historischen Rathaus Landsberg, wo den Deutschen als Gastgeschenk eine originale Gänserndorfer Gans überreicht wurde, sowie der traditionellen Ehrerweisung für verstorbene Freunde am Friedhof stand ein Besuch der Münchner Allianz Arena am Programm.

Highlight der vier Tage waren die sportlichen Wettkämpfe. Das klassische Hallenmatch der „Kampfmannschaften“ ging ziemlich eindeutig an Gänserndorf, obwohl die des UHC nur mit zwei Mann vor Ort war: Armin Schmoldas und Andreas Müller hielten die Fahnen hoch, Unterstützung gab’s von Lobner, Maximilian Beck, Christian und Bernhard Grün sowie einigen mehr.

Dazu gab’s ein Spiel der Oldies im Stil „Handball von anno dazumal“: Elf gegen Elf auf dem Fußballfeld – mit dem heute bekannten Hallensport hat das nur wenig gemein. Freundschaft und Diplomatie stets im Hinterkopf, stand jedenfalls die Freude am Spiel im Vordergrund, was sich in einem gerechten Remis widerspiegelte.

„So gingen vier Tage leider wieder viel zu schnell zu Ende“, fanden die Gänserndorfer, die zu Fronleichnam 2020 wieder selbst Gastgeber sein werden. Maximilian Beck freut sich schon darauf, denn nicht nur er weiß: „Diese Treffen sind einfach super. Da sind über die vielen Jahre wirklich extreme Freundschaften entstanden.“