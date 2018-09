Médoc – eine Halbinsel im Südwesten Frankreichs, berühmt für ihren Weinbau – ist Heimat eines ganz besonderen Laufbewerbs: Der jährliche Médoc-Marathon, der am Samstag zum 34. Mal ausgetragen wurde, gilt als größter Laufkarneval der Welt. 90 Prozent der Läufer sind kostümiert, für fast alle steht hier der Spaß im Vordergrund. Wa-rum der Veranstalter auch damit wirbt, den „längsten Marathon der Welt“ auszutragen, wollten heuer auch zwei Auersthaler persönlich überprüfen: Josef Schmidt (50) und Friedrich Helm (57) reisten mit einer siebenköpfigen „Fangruppe“ an.

Am Tag nach dem Bewerb klärte Schmidt auch sogleich auf, was es mit dem „längsten Marathon“ auf sich hat: „Marathon ist natürlich Marathon, also die Distanz ist gleich wie immer. Sie meinen halt, dass du betrunken zickzack läufst und deshalb länger brauchst.“

Noch nicht zickzack und doch länger als gewohnt lief das Duo schon auf den ersten Kilometern. Nach dem Start auf schmaler Straße ging es nämlich noch in der selben Ortschaft ins erste Chateaux, wo neben Bananen, Orangen, Cola und Wasser auch spezielle Verpflegung gereicht wurde: Rotwein-Stamperl, Bier, Popcorn, Chips. „Da sind gleich alle rein, und alles ist gestanden“, lacht Schmidt, der wie Helm in Tracht-Optik lief: „Für den ersten Kilometer haben wir neun Minuten gebraucht.“

Mit dem Wein hielt man sich vorerst zurück: „Aber nach der vierten, fünften Station haben wir dann auch einen Becher genommen, und dann – ja (lacht).“ Enden sollte der Bewerb für den Marathon-Debütanten nach 5:22 Stunden – mit Freude: „Wahrscheinlich war das der einzige Marathon, den ich gerannt bin, aber ich bin froh, dass ich den gerannt bin, weil es hier nicht so tierisch ernst ist.“

Initiator Helm nahm seinen siebenten Marathon in Angriff, den zweiten im Ausland. Er finishte in 5:07 Stunden. „Ein paar Läufer haben mir erzählt, dass das so ein cooler Marathon ist, deshalb wollte ich es schon länger ausprobieren.“ Dass im Finish das Handy aus der Armtasche rutschte und das Display sprang, nahm der Routinier locker: „Der Marathon war das wert. Das Handy hab ich anders auch schon ruiniert (lacht).“