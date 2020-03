Der Union Lauftreff Deutsch-Wagram veranstaltete bereits zum 16. Mal einen Benefizlauf beim Marchfeldkanal. Dabei konnte Obmann-Stellvertreter Otto Wögenstein knapp 90 spendenfreudige Sportler bei angenehmen Temperaturen begrüßen. Nach einem gemein samen Gruppenfoto beim Marchfeldkanalgebäude ging es auf die Strecke entlang des Kanals in Richtung Parbasdorf.

Wie war das Prozedere? Nach einem selbst gewählten Wendepunkt ging es für alle Läufer und Walker wieder retour Richtung Deutsch-Wagram. Anschließend spendeten die Sportler 1 Euro pro zurückgelegten Kilometer. Zur Stärkung während des Laufes betreute Sek tionsleiter-Stellvertreter Walter Pömmerl eine Labestation mit Getränken, Obst und Müsliriegeln.

Insgesamt wurde an diesem Nachmittag eine imposante Strecke von ca. 1100 km zurückgelegt, wobei Evelyn Berthold mit 31 davon wie gewohnt tolle Ausdauer bewies. „Wir sind immer wieder begeistert, wie viel Ausdauer und Biss die Teil nehmer für die gute Sache beweisen, Hut ab“, war Obmann Günter Pauser begeistert.

Beim anschließenden Buffet im Marchfeldkanalgebäude, organisiert von Christa Rögner und den ULT-Damen, spendeten die Läufer dann ein zweites Mal. „Bei Storchenbräubier und Gulasch ist die Geldbörse dann locker gesessen“, so Pauser mit einem Augenzwinkern.

Eine weitere Möglichkeit zu spenden (und zu gewinnen) gab es bei der Verlosung von zahl reichen Sachpreisen. Der Gesamtbetrag von 2.320 Euro wurde vom ULT Deutsch-Wagram auf 2.400 Euro aufgerundet und konnte in Anwesenheit von Bürgermeister Friedrich Quirgst an Karin Rössler vom Verein „Herzkinder Österreich“ über geben werden. Damit beträgt die gesamte Spendensumme bei den bisher 15 durchgeführten Benefizläufen bereits 41.000 Euro, und eines ist laut Pauser fix: „Wir werden uns nächstes Jahr wieder in den Dienst der guten Sache stellen.“