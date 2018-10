Was für eine Saison für Chris tine Seehofer: Die 23-Jährige gewann heuer alles, was es im Racketlonsport zu gewinnen gab. Ein Auszug: WM-Gold im Einzel, Team, Doppel und Mixed, dazu vier Turniersiege bei vier Starts bei World-Tour-Events, der Sieg in der Champions League für Vereine und weiter unangefochten die Nummer eins in der Weltrangliste – und jetzt noch zum Drüberstreuen der Staatsmeistertitel.

Die 16. Österreichischen Titelkämpfe wurden diesmal im Tennispoint Vienna in Wien Erdberg ausgetragen. „Für mich ein Heimspiel“, grinste See hofer, da sie dort wöchentlich trainiert. Einmal mehr krönte sich die Weinviertlerin dort zur Damen-Staatsmeisterin im Schlägervierkampf. „Es freut mich, dass ich meinen Titel verteidigen konnte“, strahlte die Protteserin, die ihren bereits siebenten Racketlon-Staatsmeistertitel nach Hause brachte.

"Damit kann ich aber leben"

Christines ältere Schwester Elisabeth Seehofer holte Platz zwei und verwies überraschend die Weltranglistenzweite Bettina Bugl aus Gänserndorf auf Rang drei.

Im Damen-Doppel siegten die Seehofer-Schwestern Christine und Elisabeth vor Bugl/Sandra Ettenauer und Livia Mez ricky/ Irina Olsacher. Im Mixed-Doppel an der Seite von Emanuel Schöpf konnte Bugl Revanche nehmen: Sie verwies Christine Seehofer/Mario Gruber und Elisabeth Seehofer/Dieter Mühl auf die Plätze. „Damit kann

ich aber leben“, grinste Seehofer.

Wie geht es jetzt weiter? „Heuer stehen noch zwei internationale Turniere am Programm, in Murau und Wien sowie die Bundesliga, dann lasse ich es einmal gut sein“, so die Protteserin.

Schwierig wird dann, die kommende Saison zu planen, vor allem, wenn See hofer 2018 als Basis ihrer Planung nimmt: „Nachdem ich heuer international alles ge wonnen hab, was es zu gewinnen gibt, kann ich es nicht mehr toppen. Das macht es nicht leicht (lacht).“