NÖN-Sportlerwahl biegt auf die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Fünf Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis zum 4. Februar können Sie auf nön.at/sportlerwahl für Ihren Favoriten abstimmen.

Fleißig war bis dato das Fanlager von Yannick Höß, es scheint, als könnte sich der Faustballer vom ÖTB Drösing bereits zum Jubeln bereitmachen. Der Angreifer, der 2021 auch mit Österreichs U18-Nationalteam überzeugte, führt im Bezirk Gänserndorf jedenfalls deutlich vor Paraschwimmer Andreas Ernhofer, der seinen Anhang kürzlich aber auch nochmal via Social Media um Stimmen bat. Enger ist das Rennen aktuell bei den Frauen, wo sich die zweitplatzierte Sportschützin Marlene Pribitzer aus Matzen anschickt, Karate-Kämpferin Jelena Petrovic aus Gänserndorf-Süd noch von Platz eins zu stoßen.

Wir suchen aber nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf NÖN.at/Sportlerwahl können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.

Christine Seehofer: Die 26-Jährige holte mit Christoph Krenn den österreichischen Doppel-Meistertitel im Mixed in der Trendsportart Padel-Tennis. Ihr Steckenpferd Racketlon beherrscht die Protteserin auch noch, im November gab’s WM-Gold im Doppel.

Stella Lobner: Die Kunstturnerin vom SV Gymnastics Gänserndorf zeigte das ganze Jahr über in der Juniorinnenklasse auf. Im Mehrkampf, am Boden und am Stufenbarren holte sie Landesmeistertitel, bei den Österreichischen Meisterschaften kam sie unter die Top 15.

Vera Vacik: Die Stabhochspringerin vom ATSV OMV Auersthal stand 2021 ständig am Treppchen. Höhepunkt für die 18-Jährige war Gold bei Österreichs U23-Meisterschaften.

Marlene Pribitzer: Eine Hüft-Operation verlangte der Sportschützin aus Matzen mehrere Monate Pause ab. Im November meldete sich die 24-Jährige mit ihrer ersten Goldmedaille bei Staatsmeisterschaften zurück – im Mannschaftsbewerb.

Jelena Petrovic: Fudokan-Karate, eine Stilrichtung des klassischen Karate – das ist die sportliche Heimat von Jelena Petrovic aus Gänserndorf-Süd. Bei der Europameisterschaft in Polen holte sie Gold in der Disziplin Kata, wo gegen imaginäre Gegner „gekämpft“ wird.

Rainer Predl: Am 1. November startete der Extremsportler aus Lassee in ein Monsterprojekt, das er sich schon lange vorgenommen hatte. Einen ganzen Monat verbrachte er in einer Intersport-Filiale in Wien auf dem Laufband, jeden Tag wurden knapp zwei Marathons abgespult. Am 1. Dezember stieg Predl vom Band, nach 2.340 Kilometern – Weltrekord!

Rene Kriwak: Der Matzener Kicker traf auch nach dem Wechsel vom FC Marchfeld zum Wiener Sport-Club nach Belieben. Anfang Jänner schlug Rapid Wien zu, Kriwak ist nun Profi.

Andreas Ernhofer: Der 24-jährige Paraschwimmer kam 2021 ordentlich herum. Großes Highlight waren die Paralympics in Tokio, wo der Deutsch-Wagramer gleich in seinem ersten Bewerb ins Finale stürmte und dort Achter wurde.

Matthias Zatschkowitsch: Der 23-jährige Orther holte Doppel- Gold bei der U23-WM, knackte mit dem KSK als erstes österreichisches Team die 4.000-Punkte-Marke in einem Spiel und stellte mit 747 Kegeln im selben Spiel auch österreichischen Einzelrekord auf. Mehr Punkte wurden weltweit überhaupt erst einmal gespielt.

Yannick Höß: Der Faustballer gewann mit seinem ÖTB Drösing alle 13 Spiele in der 2. Bundesliga am Feld und war auch Teil der österreichischen U18, die bei der Heim-WM in Oberösterreich Silber holte.