Union Gänserndorf: Haberfellner erneut in Österreichs Spitzenfeld

Viele Jahre war Handball die ganz große Leidenschaft von Michael Haberfellner. Im Jahr 2019 griff der heute 45-Jährige erstmals zu Pfeil und Bogen. Das weckte Kindheitserinnerungen und fesselte den Gänserndorfer, der fortan eifrig trainierte und vor einem Jahr mit einem großen Erfolg belohnt wurde: in Kärnten krönte er sich zum Österreichischen Meister in der Allgemeinen Klasse Outdoor Blankbogen (die NÖN berichtete).

Ende Juli traf sich Österreichs Elite nun ein weiteres Mal, um in Oberösterreich die heurigen Meisterschaften auszutragen. Haberfellner war wieder mit von der Partie und lieferte in der Kategorie Blankbogen ein weiteres Mal ab - trotz wechselhaftem Wetter und mehreren Unterbrechungen durch Regen und Gewitter.

Nur ein Weltmeister war stärker

Geschossen wurden wie gewohnt je 36 Pfeile auf Scheiben in Entfernung von 50, 40, 30 und 20 Metern, in Summe also 144 Pfeile und 1.440 zu erreichende Punkte. Nach seinem Siegerwert von 1.268 Ringen im Vorjahr schloss Haberfellner diesmal mit 1.244 ab, was zu Platz zwei reichte. Geschlagen wurde er nur vom Weltmeister nach IFAA (Internationaler Bogensportverband, Anm.), Wolfgang Wippel, mit 1.267 Ringen.

Durch seine konstant guten Leistungen wurde der Weinviertler auch für das erste Team der Niederösterreich-Auswahl nominiert, das im Teambewerb startete. Nach einem glatten Sieg gegen Niederösterreich 2 und einem 6:2 im Halbfinale gegen Salzburg war im Finale die Steiermark stärker, Niederösterreich 1 wurde Zweiter.

Von seinem Verein UBS Raiffeisenbank Gänserndorf kamen prompt Glückwünsche: „Mit zwei Österreichischen Vizemeistertiteln war das ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir gratulieren.“

Zweiter Anlauf nach geplatztem EM-Traum

Haberfellner selbst war auch durchaus zufrieden mit den beiden zweiten Plätzen. Das lag einerseits an der starken Konkurrenz, andererseits aber auch daran, dass er sich selbst gar nicht so intensiv auf den Bewerb vorbereitet hatte. Ganz anders als zu Jahresbeginn, als er gewissermaßen sein ganzes Leben auf die geplante Hallen-EM in der Türkei ausgerichtet und zum Teil sechs- bis siebenmal pro Woche trainiert hatte. Doch der Traum platzte jäh, die heftigen Erdbeben in der Türkei, die zahlreiche Menschenleben kosteten, machten eine Austragung unmöglich.

Für Haberfellner natürlich völlig nachvollziehbar, aus sportlicher Perspektive nach monatelanger Vorbereitung aber trotzdem schwer zu verdauen. So schwer, dass er den Bogen gleich mehrere Wochen in die Ecke stellte und nicht mehr angriff. Vor den Österreichischen Meisterschaften trainierte er nun wieder, wirklich intensiv geht es aber erst in ein paar Monaten los. Denn die Hallen-EM bleibt das ganz große Ziel, der Gänserndorfer will sich erneut qualifizieren und im Februar dann endlich wirklich am Start stehen.

Weitere Infos zu Bogensport in Gänserndorf (Schnuppern, Kurse etc.) finden Sie im Internet unter www.ubs-gaenserndorf.at.