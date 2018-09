Ein absolutes Saisonhighlight fand im September für die Schützen von BSV Spannberg und 3D Bogensport Hohenau statt: die Weltmeisterschaften im HDH-IAA (Anm.: Historical 3Dimensional Hunting – International Archery Association) in Moosburg in Kärnten.

Was ist darunter zu verstehen? Hierbei wird auf lebensgroße Tierattrappen in jagdrealistischer Position nur ein Pfeil geschossen. Vier Parcours zu je 28 Zielen standen für die Einzelbewerbe zur Ver fügung. 600 Schützen aus 15 Nationen, da-runter auch Australien, nahmen daran teil, die Starter wurden in sieben Bogen- und eine Armbrustklasse sowie fünf Alters- klassen aufgeteilt. Für das Highlight aus Bezirkssicht sorgte die Spannbergerin Kerstin Reichmann: Sie schaffte es in der Bogenklasse Veteran Masters TRRB auf den sechsten Platz und stand somit im Finale.

„Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, da sie eigentlich nur eine reine Hobbyschützin ist“, weiß BSV-Schriftführerin Angelika Piribauer, die von der WM schwärmte: „Das war nahezu perfekt organisiert in einem malerischen Ambiente – Hut ab.“ Nur mit ihrer eigenen Leistung war sie nicht zufrieden, „weil ich mich im Material vergriffen habe.“ In den Senior- Bogenklassen schafften es die Spannberger Markus Reichmann in der Klasse TRLB und Christian Greis (TRRB) mit Platz 26 und 37 ins Mittelfeld. Gottfried Hahn, ein exzellenter Langbogenschütze, schaffte mit seinem Compoundbogen in der Klasse Senior-Hunter den 15. Platz, wie auch Piribauer bei den Veteran Masters TRRB.

Wer jetzt glaubt, dass dieses Event nur von Senioren besucht wird, der irrt, denn die stärksten Leistungen zeigten junge Schützen: Von 308 möglichen Ringen pro Einzelbewerb schaffte beispielsweise der slowakische Youngster Maros Tlacháč 305. Ganz generell ist das Niveau bei solchen Titelkämpfen enorm hoch: „Die Dichte ist unglaublich, ein oder zwei Ringe mehr können gleich zehn Plätze im Klassement bedeuten“, weiß Piribauer.